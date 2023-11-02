台指期 法人減碼空單

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台股1日開高走揚，一度收復5日線，但買盤追價意願有限，拖累台股漲勢收斂，甚至翻黑回測前日15,975點低點支撐，中場後在買盤歸隊下守住萬六大關，終場加權指數上漲37點收16,038點，台指期上漲51點至16,048點，期現貨轉為正價差9.44點，電子期轉為正價差0.6點、金融期轉為正價差1.8點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,294口至11,532口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,901口至13,396口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加562口至10,759口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,500點，賣權未平倉最大量集中在14,200點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.84升至0.91，VIX指數下跌0.45至16.62。

群益期貨表示，台股1日呈現區間整理格局，盤中一路多空拉鋸震盪，終場台股仍收在萬六附近位置，成交量縮減至2,168億元。台股多空呈現觀望量縮，待聯準會公布利率決議後，台股將隨量能放大走出明顯波段趨勢。

綜合而言，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面目前新台幣貶值態勢不變，目前在10月26日高點位置不過下，短線台股的反彈仍保守操作。