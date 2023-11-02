半導體30期震盪 關注後續走勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在技術面上，半導體30期貨目前在月線附近震盪，與近期大盤相比可說是相當抗跌，不過國際股市弱勢下指數走勢相對壓抑，後續可關注半導體30期貨能否在整理過後，出現明顯走勢。

近期美股持續受財報多空消息左右，且主要集中於科技股財報與財測表現，而受近日美國大型科技股財報表現多空摻雜，且中東地緣政治緊張局勢延續影響，美股走勢較為弱勢，部分個股財報表現不佳打壓市場情緒，也導致資金流往避險性資產，加上美國公債殖利率維持高檔震盪，持續為美股帶來壓力，那指及費半皆出現高檔轉弱狀況，尤其費半指數更是四大指數中最為弱勢。

從美國已公布財報的半導體類股來看，有半導體業風向球之稱的德州儀器財測失利，第四季營收與獲利低於市場預期，對第四季營運展望不佳也顯示半導體需求仍疲軟，復甦速度不如預期。

台灣半導體部分，台積電先前法說會預估第四季營收將落在188億到196億美元，季增約8.8％到13.44％，高於市場預期，有望成2023年單季營運高峰。儘管當前全球整體半導體產業景氣並未如預期來得理想，但台積電對第四季展望持樂觀看法，且台積電高層表示，2024年會是台積電健康成長的一年，顯示接下來半導體業景氣有望出現觸底回升。（凱基期貨提供，黃彥宏整理）