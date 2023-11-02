原油五個月來 首見月線下滑

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美股主要指數在周二收盤水平狹幅震盪，尾盤多頭挺進，主要股指接近單日高點，標普收紅0.65％，但月線仍連續三個月走跌，創疫情爆發以來最長月跌紀錄。新一波財報，有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工和安進在發布財報後表現不佳，而Pinterest和Arista Networks最新業績發布後則迎來巨大漲幅。

在數據方面，受商業狀況前景黯淡及消費者對高物價的擔憂拖累，美國10月消費者信心指數降至五個月低點，已連三個月下滑，另外消費者對未來12個月的通膨預期大幅成長。

黃金期貨部分，10月31日走低，但在以巴衝突帶動避險需求的情況下，10月表現仍創3月以來最佳。12月交割的紐約黃金期貨收盤下跌0.6％，每盎司1,994.30美元。黃金現貨價下滑0.8％，每盎司1,980.71美元，盤中最高曾漲至2,007.59美元；黃金10月上漲逾7％，是3月迄今最佳單月表現，2023年來漲幅更接近10％。雖然以巴戰爭仍無任何降級跡象，但交易員開始針對這場衝突進行更低的定價，原因是目前看來沒有任何一個阿拉伯國家加入，導致黃金失去在10月稍早於戰爭之初累積的漲幅，目前黃金技術面在2,000元附近來回震盪。

油價部分，原油期貨價格收低，導致油價五個月來首次月線下滑，主因以巴戰爭破壞原油供應風險溢價下降。西德州中質原油（WTI）期貨已全部回吐自10月7日哈馬斯襲擊以色列南部以來的漲幅，儘管衝突擴大的風險仍在持續，Brent原油大幅削減以巴戰爭爆發以來的漲幅。12月交割的WTI期貨價格下跌1.29美元或1.6％，收每桶81.02美元，為最近月WTI原油價格自8月28日以來最低收盤價，10月下跌10.8％。目前技術面來看，10月以來走勢呈現頭部型態。（兆豐期貨分析師謝侑呈提供，黃彥宏整理）