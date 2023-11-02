晶豪科聯詠營運向上 認購夯

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台股短線拉回修正，面臨萬六保衛戰。法人認為，隨著電子終端需求觸底，客戶庫存去化接近尾聲，預料整體市況有望逐步回升，具低檔布局契機，建議可留意晶豪科（3006）、聯詠（3034）等個股，營運動能向上。

晶豪科受惠庫存去化、投片止穩，營運已見到落底跡象，加上第四季記憶體價格及需求全面復甦，帶動獲利與評價展望向上。市場評估，記憶體產業下半年進入跌價、去庫存的下降循環後，公司透過與代工廠LTA期限延後至2024年底，並重新議定代工費，嚴格管控投片，推動庫存水準已回到近五年平均的192天，且庫存平均成本逐步降低。

此外，自今年第四季起，隨著韓國三星等龍頭記憶體業者在多季虧損後擴大減產幅度，帶動電視、網路攝影機、網通等利基型應用的業者皆啟動記憶體庫存回補，採購量較第三季增長，並尋求將採購週期拉長至明年上半年。2Gb DDR3現貨價已自8月谷底的0.95美元至10月下旬的1.02美元，累計漲幅達7％。

聯詠第三季毛利率42.25％，表現優於財測38％～40％估值。法人分析，聯詠以IP為基石，開發出驅動IC相關的ASIC產品，在標準品當中加入高速介面、低功耗等特定功能，目前已經在AR/VR相關螢幕進行開發案。

聯詠表示，公司已經鎖定邊緣AI領域布局，目前在SoC已搭載自行開發的NPU，利用AI算力來提高影像畫質與處理速度，應用在安防、行車記錄器等領域，可以處理在低噪情況下的雜訊問題；TCON未來也有導入AI的必要，預料ASIC業務有望升級聯詠產品技術，並對產品組合優化有所助益。