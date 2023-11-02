美鋼市增溫 中鋼榮剛得利

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在供應面趨緊下，美國鋼市從大宗底材熱軋到熱浸鍍鋅、冷軋等鋼品正啟動拉漲行情，中鋼（2002）、榮剛（5009）可望受惠。法人表示，美國的鋼鐵價格在過去三個月的表現明顯弱於亞洲鋼市，近半個月則快速反彈，有助於外銷北美鋼材的獲利回升。

美國鋼捲期貨價格上半年從900多美元／噸最深跌到700美元／噸，直到最近回升至860美元／噸的水準。法人分析，美國鋼價表現過去較弱，主要反映UAW（美國汽車工人聯合會）罷工造成鋼鐵需求轉弱，但福特與UAW達成初步協議後，預期美國車廠罷工逐漸落幕，價格回升效應已經開始發酵，帶動美國鋼鐵價格反彈上漲，惟後續價格再度大幅拉升超越今年高點的機會不大。

中鋼股價近來下探至近三年新低，法人評估谷底已過、外銷暖流將至，再加上中鋼子公司中碳在電池綠能及半導體產業鏈取得訂單，另一子公司中鋁與高科大啖汽車與衛星、雷達等軍工商機，雖然鋼市今年來都不景氣，但在子公司的助攻下，今年集團財報表現有望優於市場預期，中長期發展不看淡。

特殊鋼廠榮剛則有軍工、航太訂單需求，目前在手訂單逾80億元，明年展望樂觀，榮剛因應需求也斥資10億元，購置8,000噸大型油壓鍛機，增建柳營鍛造廠廠房，提升營運動能。

榮剛9月營收10.6億元、年增2.3％，累計前三季合併營收102億元、年增13％，寫下歷年同期新高紀錄。榮剛以航太長單較多，產品組合布局多元，不受單一產業景氣干擾，航太、能源石化等產品接單比率超過60％，平均單價位於高點，且航太需求可望持續成長，獲利表現值得期待。