壽險業搶推網投日額醫療險

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網路投保日額型住院醫療險保額限制

金管會去年放寬網路投保限制，新增日額型住院醫療險也能線上投保。繼國泰人壽7月宣布推出首張網路投保的日額醫療險後，新光人壽1日也宣布推出網路投保日額醫療險，首創一次涵括五大住院保障。因網路投保省去佣金成本，主打基本保障，因此保費較便宜，18歲以上民眾就能線上投保，簡單買到基本住院日額保障。

保險局去年9月底修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，新增「日額型住院醫療健康保險」。但為防範道德風險及逆選擇發生，保險局同時有訂定網路投保日額型醫療險的保額限制，若是保險公司新客戶首次網路註冊投保，單一保險公司保額限日額2,000元，既有客戶單一公司保額最高日額4,000元。

在金管會開放後，「搶頭香」推出的是國壽，7月推出專門為網路投保設計的住院日額醫療險，給付項目包含基本的按日給付的基礎住院醫療保險金，也加上加護病房或燒燙傷病房保險金給付。國壽指出，年輕人普遍擔心因病住院時，相關醫療費用支出及未能工作的補償，因此在網路投保住院日額醫療險設計主打「羽量級」，保費容易負擔。

以國壽的網路投保日額型醫療險為例，18歲女性、投保日額1,000元，年繳保費約470元，保障項目包括住院日額保險金、加護病房或燒燙傷病房保險金等。

新壽1日也推出網路投保日額型住院醫療險，創新將五大住院醫療保障都涵括在內，包含住院日額、加護病房、燒燙傷病房、住院手術、出院療養保險金等，有利於保戶可補償因疾病或意外傷害而住院期間的經濟損失。

新壽表示，推出的網路投保日額型住院醫療險，保險期間及繳費期間均為10年期，繳費期間內的保費不會隨年齡遞增，等於越早投保越划算，只要年滿18足歲至55歲即可投保。以18足歲男性為例，投保住院醫療日額500元，年繳保費約620元。

據保險局規定，網路投保的日額型住院醫療險，產險、壽險公司都可以推出保單與銷售，但產險公司只能賣一年期且不保證續保，除部分產險公司在有條件申請下，可以賣3年期以下的，但也是不保證續保；壽險公司則是可賣長天期的日額型醫療險保單。

目前民眾在壽險公司網路投保能買到的險種，包含旅平險、利變型年金險、投資型年金險、意外險、定期壽險、日額型醫療險、重大疾病定期險、小額終老保險等。