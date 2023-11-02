癌險怎麼挑 一次給付型患病免煩惱

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癌症連續41年蟬聯台灣十大死因之首，國人癌症時鐘加快，平均每4分19秒就有一人罹癌，提前規劃癌症險更為重要。壽險公司建議，民眾規劃癌症險，可優先配置「一次給付型」的癌症險，初期確診就能申請一次金理賠，可即時緩解無法工作、收入中斷的風險。

據癌症希望基金會2022年公布「癌友自費調查報告」，近7成5病人都有自費治療，2成癌友自費金額超過100萬，自費項目以標靶藥物為大宗。另以台灣人壽今年內部統計，有逾4成保戶投保一次給付型癌症險附約，半數以上是31至40歲青壯年，為投保最大宗。

台灣人壽表示，建議有家族病史者應優先規劃癌症險，而規劃癌症險可從兩方向分散風險：一是「一次給付型」癌症險，建議優先配置，在確診罹癌初期就可申請理賠，補貼標靶藥物等無住院或手術的醫療支出，療程期間若收入中斷也能安心休養；二才是補足「療程型癌症險」，理賠治療過程中住院、手術的費用。

宏泰人壽表示，部分壽險公司的癌症險，也有為初次罹癌就提供即時的、一次性給付保障的保單類型，並簡化理賠申請檢附文件。針對不同程度，癌症理賠有所不同，如經醫師診斷初次罹癌，在符合保單條款的原則下檢附相關證明，不必再耗費心力蒐集醫療單據，即可申請理賠給付。

一般而言，癌症險給付項目包含癌症住院醫療保險金、癌症手術住院醫療保險金、癌症出院療養保險金、癌症門診醫療保險金、癌症住院手術醫療保險金、癌症門診手術醫療保險金，或是個別癌症治療及醫材相關的保險金，癌症險的保單條款會註明確診罹癌的理賠項目及條件，例如保障範圍、保險金給付為某個固定金額乘上癌症治療實際住院日數，及累績總給付金額限制等，民眾投保時最好看仔細。

宏泰人壽也表示，目前有些癌症治療在門診即可施行，在理賠申請的認定，癌症險相對更為清楚明確，如果家族成員有相關病史，投保時可優先考慮癌症險，預算有餘裕的情況下，再以其他醫療險作為輔助。