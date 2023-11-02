富禾攜澄霖 前進陸細胞治療市場

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富禾生醫股份有限公司（以下簡稱富禾生醫）於10月27日與澄霖國際股份有限公司（以下簡稱澄霖國際）簽署細胞技術授權合作意向書，共同開發細胞治療中國市場。

富禾生醫專業的研發團隊具備前瞻性的規劃及視野，透過與全台各大醫學中心合作，逐步驗證精準診斷、整合治療（含免疫細胞治療及再生醫療）等研發項目的臨床功效，且重視臨床醫師的回饋，用嚴謹的臨床試驗來保障病患。富禾生醫除了致力於癌症免疫細胞療法的研發，更以獨特的免疫功能分析平台及循環腫瘤細胞分析技術，發展出精準診斷及客製化免疫細胞療法，能讓更多有需求的病患找到最適合的治療方針。

澄霖國際由創辦人暨營運長陳旻詩及董事長陳品宏兩兄弟創建，致力於開發多元化香氛商品、保健食品及推廣臺灣栽植沉香，並於2017年設立全世界第一座以沉香為主題的味道森林館。董事長陳品宏也將生技保健食品與沉香香氛產品整合定位打造新品牌，開發更多健康不含農藥的天然健康食品，期望能夠為國人的健康盡一份心力。

此次合作源於雙方皆看好中國精準醫療市場的潛在商機，對於中國市場，細胞治療是新興醫療技術，預期將於中國各省市迅速發展。總經理李建謀表示，促成此次的合作是期望能夠更快且有效的幫助更多有需求的人，能夠為中國市場帶來新型細胞治療技術及再生醫療新曙光。