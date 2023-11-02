華凌辦現增 擬12月中掛牌上市

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專業工控顯示器供應商－華凌光電（6916），於1日舉行上市前業績發表會，華凌本次辦理現金增資7,500張，預計掛牌股本將提升至6.75億元，預計將於12月上旬掛牌上市。

華凌成立於1998年6月16日，聚焦各項專業工控領域顯示器產品製造及研發，為全球唯一能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合（SI）四大產品線服務的供應商，為全方位顯示器產品解決方案服務之製造商，產品終端應用領域包括工控、家電、視聽娛樂、網通資訊、醫療、車用等利基型應用產業。

華凌以累積超過20年之顯示器產業經驗，創造將近30億之年營業收入，華凌發展之核心產品為工控顯示器模組，不同於消費性電子產品的快速變化，工控產品具有長期穩定的特性，華凌深耕工控顯示器產業20餘年，提供完整且高品質的各式工控顯示器產品，且是全球唯一能同時提供STN、TFT、OLED及系統整合服務之顯示器製造商，滿足客戶一站式購足之需求，而隨著5G通訊技術的普及，人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等新興應用技術發展，使得人機介面（HMI）的需求日益增加，加上電動車、充電樁等新產品的普及，推升顯示器產品之需求持續增加。

華凌2022年合併營收達新台幣29.99億元，每股盈餘為5.73元，營收及EPS均創公司歷史新高紀錄，今年上半年由於通貨膨脹及烏俄戰爭等全球不確定因素影響，導致客戶持較觀望保守之下單態度，上半年度合併營收為新台幣12.57億元，但隨著未來各項新興應用技術的發展及電動車、充電樁、物聯網（IoT） 領域蓬勃發展帶動智慧家電和智能住宅市場的普及蓬勃發展下，對於顯示器產品需求可望日益增加，對華凌未來發展有正面影響。

OLED具有省電、不須背光、在戶外使用清晰可見，加上可視角度大、高反應速度、高對比度等優點，使得OLED發展性優於LCD，且應用的溫度範圍廣，零下40度也能正常運作，適合應用在使用環境較為惡劣的工控產品中，而隨著市場對於顯示器的顯示功能要求提高，加上OLED生產成本的下降，OLED已逐漸廣泛被應用到工控、家用、車用及醫療等利基型應用產業中。