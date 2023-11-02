主動選股加持 股票基金氣盛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年來境外全球股票基金報酬

全球股市震盪不斷，MSCI世界指數今年來僅上漲4.97％，不過全球股票型基金在主動選股加持下，國內銷售的100檔境外全球股票基金中，有3成打敗大盤，其中更有八檔報酬達雙位數。

據統計，包括PGIM JENNISON全球股票機會基金、安義首選全球成長股票基金、百達數位科技基金、JPM全球成長、荷寶環球消費新趨勢股票、GAM Star環球股票基金、富蘭克林坦伯頓世界基金等海外全球股票型基金今年來績效表現出色。

投信業者指出，全球股票基金因為投資範圍廣、產業多元化，更能展現經理人與團隊的選股成果，像是針對潛在投資機會，經理人會透過財務篩選流程，來判斷其標的是否具有良好財務品質，另外，部分基金會特別針對具有獨特商業模式及競爭優勢作為選股標準，如是否有科技所有權優勢、專利權保護、良好供應鏈管理、規模經濟、新產品循環、破壞式創新機會、市場調整能力等，並在投資組合中建構高度彈性的選股。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，今年MSCI世界指數上漲，美股表現也在主要指數中名列前茅，但若用MSCI全球股票平均市值指數來看，仍有約半數的企業股價尚未回到疫情前水準，若計算距離歷史高點更有一段差距，而目前多數基金經理人對股市的看法由極度保守逐步改善，因此回補持股的需求將增添股市資金動能，也帶動未來個股輪動可能性增加。

葉家榮分析，AI人工智慧、雲端運算、精品消費、數位支付及電動車等，雖然部分產業近期股價出現逆風，但從趨勢來看幾乎全數晉升為長線發展的主流產業，另外，醫療持續創新與高齡化需求，長期表現看升，建議投資人聚焦資訊科技與非核心消費產業，宜挑選具備獨特營運模式以及強勁盈餘成長的市場領導企業，以成熟國家股市為首要考量。

富蘭克林證券投顧表示，金融市場短線受到以哈情勢、美債殖利率及企業財報牽動，史坦普500指數及那斯達克指數自今年高點以來波段修正超過10％、進入技術面修正，不過，隨美債殖利率突破5％之後開始吸引買盤回流，若聯準會釋出偏鴿派訊息、伴隨美國薪資通膨放緩，有助緩解金融市場緊張情緒，股市有望醞釀震盪築底，建議投資人保持冷靜，建構多元基金投資組合度過市場波動期。