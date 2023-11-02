升息尾聲 美科技股布局好時機

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近一年市場面臨多種無預警的逆風事件，且聯準會升息意向不明讓市場擔憂，但經濟硬著陸預期漸減弱。法人表示，那斯達克在升息結束後的三個月至六個月的上漲機率高，且漲勢表現相對優異；也就是說，現是升息尾聲，是布局美國科技股的好時機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，根據統計，那斯達克指數在過往五次升息結束前後，除2000年升息結束後遇到網路泡沫危機，導致股市重挫，其餘四次在升息前後三至六個月股市高漲機率高，平均漲幅達雙位數；五次經驗顯示，升息結束後三個月指數上漲機率高達100％，平均漲幅為14.6％；升息結束後六個月平均漲幅則達15.3％。

林元平表示，儘管目前股市走勢震盪激烈，但AI問世後，對市場仍帶來支撐效果，而AI伺服供應鏈當中，上游廠商注重設計與研發實力，多數都是美國科技公司；因此，現在的整理拉回正提供投資人布局科技大趨勢的好時機，建議可伺機布局中長線績效亮眼的美國科技基金商品。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，美國近期服務業動能及消費信心轉弱，但資本支出、製造業新增訂單已出現止穩向上跡象，加上庫存調整對於經濟拖累效果亦逐漸減低，經濟短期內並無衰退風險，使利率期貨預估年內再升1碼機率再4成上下，明年第一次降息的時點則持續延後，美債殖利率因而大幅彈升，拖累近期美股評價修正，尤以科技股跌幅相對大。不過，蘇聖峰認為，10月23日起進入密集科技股公布財報時程，第一週公布科技股由於財報多數優預期，市場分析師普遍上修美國科技股第三季的獲利年成長估值，並預期明年科技股成長性更佳，建議可趁近期跌深布局績優股。