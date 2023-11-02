AI軍備競賽 台股供應鏈看俏

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電子代工龍頭廣達董事長林百里一句「AI力即國力」，明確指引未來發展的關鍵趨勢。投信法人指出，全球都在AI軍備競賽，未來各行各業的競爭力關鍵都得看AI，而在這波重大變革中，台灣企業已卡好關鍵位置，包括晶圓代工、載板、散熱等產業鏈，台廠都有一席之地。

華南永昌未來科技基金研究團隊表示，據大摩研究報告，人工智慧(AI)伺服器硬體市場近幾年規模將高速成長，2025年時將達144億美元，年複合成長率36％，AI伺服器所帶來的強勁需求，也使台廠相關供應鏈直接受惠。報告也預估，全球前七大雲端服務商明年雲端資本支出可望提升至1,390億美元，AI支出將提升至532億美元，大幅帶動商機。

華南永昌未來科技基金研究團隊建議，短期相關類股或有震盪，但AI長期趨勢仍持續看好。建議可關注相關產業發展。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體類股受惠於整體產業庫存天數已從上半年高峰一路下滑，預計到今年第四季庫存去化將進入尾聲，依過去經驗顯示，半導體庫存天數減少，是激勵股價上漲的有利訊號。

王韻茹看好2024年半導體技術在先進製程及封裝技術突破下，將可滿足全球市場對新興應用需求，整體半導體利基族群基本面轉佳，股價有望轉強，相關半導體ETF股價回升行情值得期待。