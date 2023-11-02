基本面、殖利率挹注 亞洲非投等債 留意進場訊號

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據國際貨幣基金（IMF）最新全球經濟展望，印度、大陸、越南及印尼明年分別有6.3％、4.2％、5.8％、5％的成長率，可見新興亞洲經濟復甦仍相對堅實。而美國第三季經濟再超預期，年底經濟有望溫和擴張，有助舒緩強勁美元，且通膨增長率亦逐漸減低，預期企業違約率將受控，目前亞洲投資非投資級債殖利率達12％以上，加上經濟基本面持穩，可觀察布局時點。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，亞洲非投資等級債券相較於全球及美歐非投資等級債更具收益率高特性；並且擁有低存續期間、低利率敏感度之特性。目前ML亞洲非投資等級債指數殖利率約12.15％，利差為726個基本點，亞洲非投資等級債價格指數至55.7053美元、相對100美元票面實屬相對低位，價值面深具優勢。

日盛團隊指出，從基本面觀察，印尼持續推動經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，加上市場看好房市銷售前景，預期相關債券價格將有所支撐，故看好煤炭、金屬及房地產公司債表現；印度各項景氣指標第三季依舊保持韌性，加上年度預算亦於再生能源領域投資3,500億盧比，故可關注鋼鐵、再生能源及電信等相關標的債券表現。此外，標普評級表示，大陸房地產將觸底，並將於明年復甦；其中高線城市多房市支持政策將使其房市率先企穩。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，儘管美國聯準會（Fed）不願意鬆口降息，降低公債利率下降空間，但高殖利率的新興亞洲市場企業債提供良好息收保護，今年以來相對抗跌。目前市場普遍預期今年應是Fed升息尾聲，明年應會停止升息甚至有降息可能，將激勵亞洲非投資等級債市的漲升行情。