科技股卡位 聚焦獲利穩、評價優

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高利率環境對科技股走勢及評價是一大阻力，企業獲利品質及現金流成股票上漲主要驅動力。法人認為，當利率不漲時，獲利穩健性及合理的科技股評價面即會受重視，不管美國或全球科技股，都具投資機會。

雖然全球經濟面對高利率仍展現出韌性，但預估高利率將維持更長時間，富達領先指標仍顯示「景氣放緩」，因此對資產配置依然維持審慎看法，在風險性資產中則相對看好科技股。即使科技股被看好，富達國際建議，仍要挑選獲利穩定與評價優勢的企業。

富達國際指出，AI具長期成長趨勢，但今年股價上漲主要來自資金面推動，並非實質獲利面，未來則看好具獲利穩定、資產負債強勁，且評價面具吸引力的全球科技股及美股。

國泰投顧認為，依10月中發布的美國銀行全球基金經理人調查顯示，約6成受訪的經理人認為，Fed已結束升息循環。觀察近四波Fed升息循環結束後，各類股票資產短、中、長期股價表現多逐步上揚，平均一年後漲幅幾乎都在二位數以上，其中2年、3年後表現最佳的資產是科技股，分別上漲47.2％及70.5％，Fed開始降息後，若未於半年內衰退情況下，科技股表現都相當突出。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析，近期美債殖利率逼近5％，及以巴衝突未解等不確定性干擾，科技類股價被拉回整理。但整體因科技巨頭財報表現仍穩健，加上在AI新趨勢驅動，科技大企業陸續推出新的AI服務，有助進一步帶動周邊相關科技產業發展。