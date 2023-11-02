到期債基金 躍投信募集新寵

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2023年到期債券基金募集規模列表

鎖住債券高殖利率布局甜蜜點，到期債成今年主動式操作債券基金募集熱點，今年已陸續發行七檔到期債券基金，其中，10月底募集的復華A級債券傘型基金主打「提前結算機制」鎖利出場見好就收，募得83億元表現最為亮眼。

投信業者分析，過往到期債券基金為提升收益率，布局聚焦新興市場債或非投資等級債，並以持有到期、收息為主，不過隨美國聯準會自去年3月啟動暴力升息對抗通膨以來，成熟市場投資等級債市殖利率逼近6％，來到金融海嘯以來新高，加以信用評等較佳、違約率較低之優勢，成為今年來各投信業者募集到期債券基金的新寵。

進一步分析今年來投信發行的七檔到期債券基金，布局重心轉向全球或美國短天期投資等級債，以兼顧收益及波動風險。債券年期除了復華A級債券傘型基金是5、8年之外，其餘如永豐、新光、國泰、合庫及聯博發行的標的多是3～4年。

信評部分，復華A級債券傘型基金以A級以上為主；其餘則是BBB等級為大宗，並且配置一定比重的非投資等級債。在收益分配上，多數採累積、季配雙軌制，復華A級債券傘型基金旗下三檔機動到期債券基金僅有累積級別，不過設有「提前結算機制」，在特定時限後若基金總報酬達標，在基金到期日前自動結算出場。

復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，機動動期債券基金設置提前結算機制可鎖住獲利機會，並降低未來利率變動的不確定風險，避免錯失收益良機。展望後市，市場法人預估Fed明年將啟動降息，將為債市帶來利多，預估A級以上投資等級債，因較優的信用品質，在降息循環中將明顯受惠。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，股市面臨技術修正壓力，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港，目前市場與FED關注焦點還是來自對於通膨是否有效壓制，因此預期短線上利率與股市還是有波動的可能性，此外，殖利率倒掛，短天期債券利率高，存續期間短，適合投資人作為短期資金停泊的投資工具，建議投資人可以將資金轉向投資短天期債券ETF，可以同時享有收益率3.8％以上與美元升值利多空間。