布局全球投資 股債可六四配

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第四季投資建議

俄烏戰事未平、以巴衝突愈演愈烈，雖全球通膨趨緩，但政策利率居高不下，債券殖利率亦頻頻飆升，在末升息時代下，投資人想利用今年最後二個月布局全球市場淘金。投信法人建議，股、債可六、四配。

從產業基本面、未來發展前景來看，建議投資人可以鎖定半導體、電動車兩大主題型ETF，分別把握住這波半導體景氣谷底復甦，以及電動車長多趨勢不墜等題材。固定收益型資產，可以朝向中長期布局投資等級電信債ETF，同時再混搭短天期美債產品。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示，半導體整體庫存續降、景氣谷底隧道看見光，搭配AI題材，利基型半導體IP類股、甚至記憶體股都有業績作夢行情，以及總統大選行情緊鑼密鼓加持下，建議投資人可以趁目前半導體族群股價表現出現轉折甚至起漲階段，正是搶進半導體ETF的好時機。除半導體外，從今年第四季起，各式電動新車款陸續上市後，2023年電動車銷售量，有機會上衝至1,332萬台，較2022年成長率達30％以上。

富蘭克林華美投信認為，今年風險性資產確實表現優於預期，經過AI科技股領漲後，儘管目前股市正處於整理，但中長期未來三、五年發展AI主題趨勢並未改變，利用AI高科技股、特別股，搭配全球投資等級或非投資等級債券的槓鈴式投資法，可打造穩健的資產配置組合，持續努力追求攻守兼備的股債收益機會。

野村投信表示，投資人持續觀望通膨走勢及聯準會是否再度升息，市場仍偏向整理走勢，不過美國經濟展現韌性，企業獲利預期成長，加上近期回檔之後，股債市均已浮現長期投資機會。因此，建議趁回檔時布局，股市建議以具有基本面優勢的標的為主，例如美國、台灣、日本及印度，債市看好美國非投資級債券、投資級債券以及新興美元主權債券。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，將眼光放遠，2024年的經濟有望溫和成長，通膨持續降溫將帶動聯準會的利率政策轉向，長期而言股債市皆有不錯的投資機會。股市方面，看好基本面良好的標的，例如具有結構性成長趨勢的科技股，經濟成長較佳的新興市場，例如新興亞洲市場的印度與東南亞等；債券則看好信用債，短天期債券受到殖利率波動的影響較低，可納入投資組合。