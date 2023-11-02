外銀Q4看好固定收益資產

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由近期數據顯示，星展集團認為，美國經濟可望軟著陸，目前利率環境及走勢未必不利於股債等風險資產表現，第四季對股票保持中立，但看好優質股，相對看好固定收益尤其是投資等級債，另建議可將黃金納入資產配置當中。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，另從近期數據顯示，較低的經濟成長和逐步趨緩的通膨，也暗示著美國政策利率已接近高點。星展集團認為聯準會並不會立即降息，而在暫停升息的期間，資產負債表將持續縮減、實質利率上揚，預計貨幣政策將持續趨緊直到通膨回落至目標。

陳昱嘉說，這樣的利率環境未必不利於信貸和股票等風險資產表現。在總體經濟面仍具不確定性的情況下，維持看好擁有經濟護城河特徵，受惠於長期成長趨勢，並可持續獲利及成長的優質股。在各地區股市中，若以成熟市場角度看，美股和日股是相對看好的區域。至於新興亞股（不含日本）因價格低是可以留意的標的，星展集團也提到「陸股正等待潛在的政策利多」，如果陸股政策利多還沒有出現的話，還是會壓抑新興亞股的表現，因陸股在新興亞股占比高。

由於債券配置可望為投資人降低風險，帶來穩定的收入來源。陳昱嘉表示，目前星展集團持續看好存續期間介於三至五年，評級為A/BBB的投資等級信貸，因為這樣的標的較能承受長時間高利率環境，如若發生外在事件導致市場出現震盪，投資等級債也可望降低股市急劇下跌時對整體投資組合的衝擊，因此，看好年化殖利率介於5至6個百分點的投資等級債，而且投資等級債表現將優於高股息股票，也有機會吸納一些高息股資金。另提醒投資人未來應謹慎看待非投資等級債，留意因利差帶來的違約風險。

除了股債配置外，星展集團表示，目前投資人應將黃金納入投資組合，做為因應市場震盪下的風險分散工具，主要是因黃金和股債幾乎沒有太大關聯性所以可以有效降波動。預估金價未來有機會看到2,050美元、若以哈戰若持續擴大的話，可能會促使金價很快來到2,050美元。