單身族檢視保障 三壽險獻策

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歲末年終之際正是單身族檢視保障缺口的好時機，壽險業者建議，可以基本壽險身故保障為主，其次是評估醫療保障是否完整，進而利用儲蓄險做好財務規劃，達到補齊保障缺口、同時更能放心，另隨著年齡增長，要加強檢視醫療及特定疾病保障是否足夠。

根據國泰人壽委請政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆協助研發的「幸福保障七彩盤註」保障檢測平台，建議民眾若要獲得較完善保障，住院險約需每日3,000元、手術險至少每日200元、實支實付險保額約需30萬元、重疾險／重傷險則須保額至少200萬元，而想要樂享晚年的民眾需備足長照險保額至少4.5萬元。

國泰人壽表示，可掌握二要點，一是目前已投保的保單是否足夠、且符合目前醫療趨勢。例如：手術險的特別處置理賠項目增加，或是防癌險新增了標靶藥物保險金與實物給付等項目。首先確認目前的保障理賠金額、理賠項目是否符合需求是檢視缺口的第一步。

二是目前所處的人生階段保障是否須有所調整。隨著年齡增長可能面臨出社會、換工作、買新房，責任與身分的變換需要透過檢視保險缺口來強化保障，且職業類別、受益人或基本資料都需要確認無誤以維護自己的保障權益。

台新人壽建議掌握三原則，一是掌握基本的保障是否足夠：先規劃好基本的壽險保障，進而加強失能、重疾等壽險項目；二是醫療費用的補強：像是住院、手術等費用或是其他雜項開支等，透過保單健檢，可隨時予以加強；三是提前做好退休生活費用的規劃：利用儲蓄險進行資產的規劃，建議可運用利變型壽險或投資型保險做規劃。

台灣人壽強調，保單檢視可自問三問題，「繳多久？保多久？保什麼？」，要注意「預算」及繳納的時間，檢視年度的收入與支出額度是否有所變動，以此檢視所能負擔的保費，來調整或增加保障缺口；考量到年老後醫療需求的增加，在保費可負擔狀況下，亦可將部分險種拉長保障期間或是新增終身險的規劃；當前的醫療防護網是否完全可解決我擔憂的風險，當面臨風險時能轉嫁多少比例的支出，以及目前還未著手規劃的範疇等，皆是在打造醫療防護網所需綜合評估的。