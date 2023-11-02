安達人壽 四奪亞洲最佳企業雇主獎

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安達人壽今年再度獲得由亞洲最具權威之人力資源知名雜誌《HR Asia》肯定，第四度頒予「2023亞洲最佳企業雇主獎」。顯示公司持續在員工福利、多元文化、人才培育、關懷員工及公益活動等面向的努力，獲得同仁高度認可。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太區最負盛名的人力資源品牌獎項，評比方式係透過匿名方式對員工進行問卷調查，多方評鑑參與企業。今年主題為「擁抱多元與包容」，期望企業能持續重視多元化、平等和包容性等價值觀，為員工創造良好職場環境。

安達人壽總經理張志杰指出，「正直、卓越、尊重、專注客戶、團隊合作」是安達保險集團的核心價值。而為了落實這些核心價值到同仁們每天的工作行為與模式，公司鼓勵同仁們以4C的精神來推動，透過聆聽同仁的聲音與溝通（Communication），達成行動方案的共識（Consensus），再凝聚成對客戶的承諾（Commitment），最後與同仁們一起形塑協同合作的企業文化（Culture）。

張志杰表示，人才一直是安達人壽最大的資產，我們用心傾聽同仁心聲，打造優質的員工體驗旅程，從招募、入職、在職培訓、職涯發展，讓同仁在人生各階段的職場旅程達到適才適所，展現最大潛能，做最優秀的自己。面對持續改變及組織變革，我們更加重視員工內部溝通以及身心平衡，透過多元福利措施和精心設計的員工活動，讓同仁在工作與生活間取得平衡。此外，我們鼓勵同仁投入落實公益永續計畫，參與松林部落的地方創生及認購香糯米，與偏鄉部落交流互動，讓在地文物永續發展。

安達人壽承諾將持續努力締造有感的員工體驗，聆聽員工的需求，共同創造正向與高度向心力的工作團隊。