群益金融集團獻愛 捐血傳遞幸福公益

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適逢秋冬季節用血量增加，全台血庫告急！群益金融集團於1日舉辦「群起獻愛心‧傳遞幸福公益」捐血活動啟動儀式，即日起至年底在全台18個據點舉辦捐血活動，凡捐血就能得到精美贈品乙份。群益金融集團捐血活動邁入第16年，今年喊出「群益跳起來，捐血一起來！」，群益員工熱情高高跳起，號召民眾捐出熱血，為醫院患者提供急需的血液庫存。

進入秋冬是心血管疾病好發的季節，氣溫驟降使用血需求持續增加，導致血液供不應求，群益金鼎證券總經理李文柱表示，國內醫院用血需求大，群益鼓勵全體員工挽起袖子熱血做公益，也號召更多民眾一同加入行列，關懷社會傳遞幸福，為血荒季節挹注一份心力。

每年「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血日已是群益金融集團年度盛事，成為群益員工定時參加的公益活動，許多員工皆養成捐血的好習慣，實踐「捐血一袋，救人一命」理念，不僅在職場上有專業的表現，在社會服務上更是不遺餘力，連續多年獲頒「捐血績優團體」肯定。

群益金融集團即日起至12月底，將在全台18個據點接力舉辦捐血活動，今年特別與信望愛智能發展中心合作，認購愛心精油甜甜圈手工皂及環保小麥桿餐具，民眾於指定地點捐血即可獲得禮品乙份，期望能提升捐血意願緩解血荒，民眾在捐血的同時也能為環保、社會公益盡一份心力。

群益金融集團企業核心價值「群益關心您」，長期投入社會關懷行動，「群起獻愛心‧傳遞幸福公益」16年期間累積逾1.5萬袋熱血，未來將持續秉持一貫信念，善盡永續發展責任。