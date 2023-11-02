投資人大舉逢低存債 統一美債20年ETF申請追募

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美國公債殖利率持續飆升，吸引美債ETF買氣爆棚，今年8月甫問世的統一美債20年ETF（基金配息來源可能為收益平準金）（證券代號為00931B），即使債市偏空，投資人挾升息末段搶進心法，逢低布建部位，00931B原申請195億元額度，掛牌不到一季，規模就已逼近上限，統一投信已於10月30日送件申請追加募集195億元，預計再掀一波搶買潮。

00931B入手價一張只要1萬多元，讓長天期美債ETF不再是法人專屬，小資族也能透過00931B輕鬆卡位，在看好美債長線鎖利優勢之下，投資人愈戰愈勇，趁機累積部位，相較成立時受益人數1.9萬人，截至10月27日止，已攀升至6.58萬人，成長2.46倍。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，在以巴衝突發生初始，美債殖利率確實呈現下滑，但近期市場還關注地緣政治的惡化，是否導致二次通膨，因此反應經濟與通膨前景的長天期殖利率升幅大於短天期殖利率。

不過，許雅惠進一步指出，近期以放空債券聞名的對沖基金債券天王艾克曼（Bill Ackman）也透露已回補做空長天期美國公債的部位，空頭大咖縮手被視為債券殖利率飆升近尾聲的訊號，預期有利債券後市。操作上，正是分批買進中長期價值型投資的好買點。