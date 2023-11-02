南山人壽 送愛新竹縣弱勢

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在經濟弱勢家庭中，生活充滿著不確定性，但現在，一場意義非凡的捐贈活動正在為這些家庭帶來新的希望和安心。新竹縣政府與南山人壽慈善基金會攜手，於日前辦理簽約及捐贈儀式，由南山人壽慈善基金會捐贈該縣列冊低／中低收入戶之「微型火災不便費用保險」，預計將有6,653位符合條件的縣民，在無須負擔任何保費情況下，獲得此項保障。

新竹縣副縣長陳見賢表示，對於南山善心捐贈表示感謝，此次新竹縣增加微型火災不便費用保險，不僅能讓縣內經濟弱勢家庭在火災風險下多加一份保護，也為弱勢家庭帶來幸福和溫暖，在此呼籲更多企業能參與，一起為經濟弱勢家庭帶來改變，建構更完整社會防護網。

承保單位南山產物表示，推出這張保單的初衷，源自110年10月高雄市發生的「城中城」大樓火災事件。該場大火釀成重大死傷，後續更發現大樓裡住戶有許多獨居長輩、失智、身心障礙及經濟弱勢者，日常生活都成問題的狀況下，根本無力去顧及保險保障，因此催生了財產保險微型保單的念頭。

「南山產物微型火災不便費用保險」在金管會指導下，於今年8月試辦核准，為業界首張財產保險微型保單。若保戶居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，將給付每人定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付兩次。

社會處指出，新竹縣政府自109年與企業合作推動微型保險迄今，已協助超過10,000人次投保，此次再增加微型火災不便費用保險，不僅能在急難事故發生的關鍵時刻提供縣民幫助，面臨意外困境時，也能更堅強有信心地前進。社會處會持續媒合企業及民間慈善單位三方共同合作，協助竹縣建立更健全的社會安全網。