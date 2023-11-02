海洋保育戲劇競賽 傳遞守護地球使命

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為多元傳達海洋保育觀念，海洋委員會海洋保育署於日前假高雄市文化中心舉辦「2023海洋保育創意戲劇競賽暨頒獎典禮」，透過歌舞劇、音樂劇、歌仔戲、說唱行動劇等多元類型表演及競賽，傳達海洋保育重要性，共同守護地球上寶貴的海洋資源。

20組入圍決賽的隊伍，來自全台11個縣市，經過激烈競賽後，學生組由嘉大附小守鱟團隊所演出的「當火雞遇上鱟－海洋教會我們的事」獲得第一名；社會組由耐打工作室所演出的「周大郎除三害」獲得第一名。

海委會副主任委員洪文玲表示，海洋是我們的母親，文化是我們的資產，透過多元策略推廣海洋保育意識及海洋文化，更是我們責無旁貸的使命，透過戲劇競賽激發大小朋友的海洋素養、藝術涵養及創意的戲劇作品，能發人省思海洋的重要性，提醒國人親近海洋、保護海洋，共同守護地球上寶貴的海洋資源。

海保署署長黃向文表示，今（112）年是第二屆海洋保育創意戲劇競賽，以「許海洋一個未來」為主題，報名相當踴躍，共63支隊伍報名，是110年第一屆18隊報名的3倍多，歷經初賽及決選後，各選出學生組及社會組前三名及佳作。

署長黃向文指出，海洋跟這些參賽的大小朋友一樣，都是我們的未來及希望，請大定一起許海洋一個永續的未來。

黃向文也特別感謝教育部、文化部、農業部與高雄市政府等機關（單位）於假日期間共襄盛舉，並給予參賽隊伍鼓勵與支持，期待透過本次創意戲劇競賽，讓更多民眾認識海洋保育，並給予海洋保育工作更多的支持。