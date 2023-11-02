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高科大Apollo IX太陽能車 勇闖BWSC

排名實用性第二，獲Rinstrum精密重量獎，本賽事中最接近市場商業化的車輛

  • 工商時報 黃全興
●阿波羅九代車獲得Rinstrum精密重量獎，擔任領隊的高科大助理教授廖明瑜（右）代表接受頒獎。圖／高科大提供
●阿波羅九代車獲得Rinstrum精密重量獎，擔任領隊的高科大助理教授廖明瑜（右）代表接受頒獎。圖／高科大提供

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將近半個月賽程的世界太陽能車挑戰賽（BWSC），日前圓滿落幕，代表台灣出賽、由國立高雄科技大學教授艾和昌所指導的阿波羅九代太陽能車，第七次參加參賽，以73.5％的分數排名實用性第二，獲得Rinstrum精密重量獎（Rinstrum Precision Weight Award ），堪稱是本次參與競賽的太陽能車中最接近市場商業化的車輛。

2023年世界太陽能車挑戰賽分為「挑戰級」和「巡洋艦級」兩個等級，後者除了駕駛員外，還需要搭載乘客，且為了公平，駕駛員和乘客均需配重。艾和昌表示，參賽團隊需要克服能源調度、天氣情況、強風、路況、甚至是野生動物踩踏等各種挑戰。這項級別中的競賽比拚的並非速度，而是必須在時間範圍內盡可能有效地完成從達爾文到阿德雷德的旅程。

Apollo IX第七次參加世界太陽能車挑戰賽（BWSC），車子的性能與設計已接近市場商業化的車輛，如同可實現的一部雙人跑車，甚至在活動會場中不少人直接探詢售價。

艾和昌表示，太陽能電動車是電動車的極致，大概二至三年後就可以在市場上看到太陽能電動車。這次的阿波羅九代車，在現場很多人都覺得很漂亮，因為它已經不像競賽的概念型太陽能車了，就像我們真的可實現的雙人跑車一樣，透過這次的競賽，以實地檢驗的方式，也證實阿波羅九代車在充飽電的狀況下，日行千里不是問題。

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