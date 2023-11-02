HOME HOTEL推線上旅展專案

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HOME HOTEL集團今年首次推出線上旅展專案，即起至11月30日銷售集團旗下三館旅展聯票，結合台北信義「HOME HOTEL」、基隆八斗子「HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅」與花蓮鳳林「丘丘‧森旅CHU Resort」三館，集團聯票每張2,500元，一組十張、買十張送一張，相當於每張票9折約2,273元，即可享有超值住宿或餐飲優惠。

HOME HOTEL一樓全新創意餐酒館「ren Bistronomy」折抵3,000元餐點費用，再加贈紅、白酒兩杯；二張則可享雙人平日入住「原創客房」一晚。除了集團聯票亦首次推出「HOME HOTEL原創客房一泊二食4張套組」每張7,200元超值4折優惠，僅於線上旅展期間限量販售。

HOME HOTEL全新創意餐酒館「ren Bistronomy」主廚簡士堯Jerry曾任impromptu by Paul Lee、coast、at ease等餐廳，擅長以歐法料理手法融合「台味」食材與美墨、東南亞等異國風味碰撞火花。

HOME HOTEL自2011年在台北信義區開幕，於2018、2019連兩年榮獲「台北米其林指南」飯店推薦，全館共有113間舒適客房，原創客房擁有敞開明亮的寬廣視角，台北的魅力或城市都會的風貌盡入眼簾。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）