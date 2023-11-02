農糧署×中華郵政 農郵尋寶趣園遊會

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「聯合推薦專區」是農業部農糧署與中華郵政公司聯合建置，由「農糧署」推薦臺灣優質農產品店家上架中華郵政網購平臺「ｉ郵購」，有「農糧署」與「ｉ郵購」的聯合推薦，提供消費者安心、優質的農產品選擇。

在本周末11月4日（六）至11月5日（日）將於「高雄衛武營榕樹廣場」舉辦線下市集園遊會，現場包含抽獎活動、胖卡餐車、趣味表演、手作DIY、食農教育體驗、草皮野餐區、樹洞電影院等超好玩活動，另外還設有22家精選ｉ郵購小農攤位供民眾選購，快來「聯合推薦-農郵尋寶趣」小農市集園遊會挖寶喔！

★活動亮點：

1.趣味闖關送好禮：參加闖關活動，通過其中二項任務即可兌換聯合專區的小禮品一份。

2.滿500送200再抽獎：於活動攤位購滿500元，即可憑收據或發票兌換100元折價券一張（每日限量500張）以及ｉ郵購紅利點數券100點一張（每日限量200張），還可再抽小農特色產品一份。

3.滿500可獲得摸彩券一張，眾多獎品除了豐富農產禮品外，最大獎APPLE iPhone 15等你來拿！

4.滿1,000再加碼贈送精美野餐墊一份（每日限量）。

5.每日五場手作DIY活動，免費報名參加！

6.歡樂一把抓：於活動攤位消費，只要憑發票就可以上臺挑戰歡樂一把抓，憑「手」氣把好禮通通帶回家！

活動現場還有豐富有趣的親子表演，以及美味餐車餐點供選擇，好吃好玩又有許多好禮好拿，邀請大家一起來高雄衛武營榕樹廣場共襄盛舉唷！

此外，中華郵政也在「ｉ郵購」平台舉辦線上活動，活動時間自112年11月1日至11月30日止，加入「ｉ郵購」的會員，就可以獲得許多好康喔！快點來線上及線下活動一起尋寶趣吧！

★滿額送好禮：

活動期間內，「ｉ郵購」會員購買「聯合推薦-農郵尋寶趣」專區活動商品，單筆訂單滿3,000元（含）以上，贈送「獨家波波鴿環保大食袋」一個，限量前100名（單筆訂單限贈一個，恕不累贈）。

★紅利最高回饋25％：

1.刷郵政VISA卡 紅利加碼19％

活動期間內，「ｉ郵購」會員購買「聯合推薦-農郵尋寶趣」專區活動商品，使用「郵政VISA卡」付款之訂單，除原消費「實付金額」回饋1％紅利購物金點數外，另加碼回饋「實付金額」19％紅利點數。

2.ｉ郵箱取貨 紅利加碼5％

活動期間內，「ｉ郵購」會員購買「聯合推薦-農郵尋寶趣」專區活動商品，使用「ｉ郵箱取貨」之訂單，除原消費「實付金額」回饋1％紅利購物金點數外，另加碼回饋「實付金額」5％紅利點數。

3.同筆訂單 紅利最高回饋25％

同筆訂單使用「ｉ郵箱取貨」及「郵政VISA卡」，最高可贈送25％（原消費1％+19％+5％）紅利購物金點數。

★周五卡友日 滿千折120：

會員於每周五刷郵政VISA卡付款，即享有單筆訂單之「實付金額」滿1,000元現折120元優惠，每周限量800名。

詳細辦法請以活動網頁公告為主。https://www.postmall.com.tw/page4.aspx?uid=453。