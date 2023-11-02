Fed按兵不動 美股樂漲 超微飆近10％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會結束為期二日的利率決策會議，一如外界預期維持利率不變，市場預估聯準會或已完成升息，因而下調12月升息預期，華爾街股市1日開高走高，道瓊工業指數在微軟及英特爾的領跑下最高漲近230點，聯準會主席鮑爾召開會後記者會後，美股刷新當日高點，四大指數終場皆收漲。

道瓊工業指數上揚221.71點，或0.67％，收33,274.58點；標普500指數上漲44.06點，或1.05％，收4,237.86點；那斯達克指數攀升210.23點，或1.64％，收13,061.47點；費城半導體指數勁揚75.06 點，或2.33％，收3,290.95點。

數據方面，美國10月ISM製造業指數跌至46.7，低於市場預期以及前值49，創下3個月新低，且為一年多以來最大單月降幅；其中，新訂單指數由9月49.2急降至45.5，遠低於預期49.8，寫下5月以來最低水準；僱傭指數則由前值51.2萎縮至46.8，可能反映美國汽車工人聯合會（UAW）對底特律三大汽車製造商展開罷工的影響。

全球標普（S＆P Global）於同日公布數據顯示，10月製造業採購經理人指數（PMI）終值報 50，符合預期，為4月以來的新高；其中就業指數終值降至49，創2020年6月以來新低，新訂單指數終值則升至2022年9月以來新高。

美國9月JOLTS職位空缺為955.3萬個，意外連漲兩個月，高於預期的950萬和8月前值下修後的949.7萬；另美國10月「小非農」ADP就業人數新增11.3萬，不及預期的15萬，但高於前值的近9萬，兩項數據均顯示勞動市場依舊吃緊。

政經方面，聯邦公開市場委員會於1日公布議息結果，宣布將利率維持於5.25％至5.50％的目標區間不變，一如市場預期。最新聲明稱第三季經濟活動以「強勁速度」（strong pace）擴張，與9月份的用字「穩步」（solid pace）擴張明顯有別，反映當局認為9月以來經濟狀況保持強勢，並強調目前並未考慮、也未討論降息一事。

另外，聯準會指出家庭和企業的金融（Financial）和信貸條件收緊，可能會對經濟活動、就業和通膨造成壓力，此情況或與近期美債殖利率攀升有關。

當日稍早，美國財政部宣布下周的季度再融資操作債券發行規模為1,120億美元，雖然較前一季增加90億美元，但仍低於市場預期，加上ISM製造業數據欠佳，使美債價格大漲，美債殖利率集體回落。

對貨幣政策較敏感的2年期美債殖利率在美股盤初跌逾7個基點，短暫失守5％關口，聯準會決策公布後一度抹去短線跌幅，但在會後記者會後跌幅擴大並刷新當日低點，最深跌近14個基點，來到4.93％，創10月10日以來的三周新低。

10年期美債殖利率則一度跌約10個基點、從當日高點回落近16個基點至4.78％，記者會後同樣跌幅擴大，並刷新當日低點，從日高回落18個基點至4.75％，創10月17日以來的兩周新低。

個股方面，超微於10月31日公布第三季財報及本季財測，雖本季展望遜於分析師預期，反映遊戲和嵌入式產品需求不如預期，但兩款MI300系列新品有望於今年第四季實現量產，並預估資料中心GPU業務的營收，有望於明年突破20億美元，激勵超微周三飆漲9.69％至三周高位，收報每股108.04美元。

晶片股也顯著走高，英特爾漲2.16％至六周新高，股價來到37.29美元，輝達猛升3.79％，收報423.25美元，進一步脫離四個半月低位，美光則漲3.78％至69.40美元。

大型科技股周三全線上漲，Meta勁揚10.58美元，漲幅3.51％，收報311.85美元；亞馬遜收紅3.91美元，漲幅2.94％，來到137.00美元；微軟揚升7.96美元，漲幅2.35％，收在346.07美元；蘋果上漲3.20美元，漲幅1.87％，收在173.97美元；Google上揚2.27美元，漲幅1.81％，收報127.57美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.49美元，漲幅1.73％，收報87.80美元；日月光ADR揚升0.17美元，漲幅2.28％，收報7.62美元；聯電ADR收漲0.16美元，漲幅2.25％，以7.28美元作收。