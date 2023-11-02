11／02盤前》這檔IC股 宣布2024為AI PC元年

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台股今（11/02）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.AI ODM指標股1日出現止穩跡象，人氣指標股緯創日前獲美銀證券初評喊買送暖後，另一領頭羊廣達最近也迎目標價升級，瑞銀證券將推測合理股價由200元一口氣升上280元，加上摩根士丹利證券先前調高廣達股價預期，外資看廣達後市變得更為樂觀。

2.日銀再出手調整殖利率曲線控管（YCC）力道低於預期，加上美元及美債殖利率維持強勢，日圓兌美元貶破150心理關卡，創逾一年新低，旅遊、航空、IC通路、汽車、自行車、載板／電路板材料、觸控面板材料等七大日圓貶值受惠族群見有利可圖逆勢竄出，燦星旅、大聯大、中華等多檔歡騰。

日圓兌美元自年初至今已大貶逾15％，法人認為，美元強勢下日圓短線恐續承壓，日圓貶值受惠股可留意，點名可望受惠的族群包括旅行業燦星旅、五福、山富等；航空股長榮航、華航；IC通路的大聯大、增你強、文曄、敦吉；汽車及自行車相關的中華、裕隆、桂盟；載板及電路板材料的台表科、南電、景碩；觸控面板材料的達邁、洋華。

3.美國聯準會結束為期二日的利率決策會議，一如外界預期維持利率不變，市場預估聯準會或已完成升息，因而下調12月升息預期，華爾街股市1日開高走高，道瓊工業指數在微軟及英特爾的領跑下最高漲近230點，聯準會主席鮑爾召開會後記者會後，美股刷新當日高點，四大指數終場皆收漲。

道瓊工業指數上揚221.71點，或0.67％，收33,274.58點；標普500指數上漲44.06點，或1.05％，收4,237.86點；那斯達克指數攀升210.23點，或1.64％，收13,061.47點；費城半導體指數勁揚75.06 點，或2.33％，收3,290.95點。

4.高速傳輸晶片廠譜瑞-KY（4966）1日舉行線上法說會，董事長趙捷博士指出，PC市場處於L型復甦，他相信此趨勢將持續到2023年第四季和2024年，惟預期2024年PC復甦狀況將優於2023年。

法人也預期，譜瑞-KY 2024年隨USB 4.0／PCIe 5.0／AMOLED T-con產品陸續放量，營運有望逐步轉佳。

譜瑞-KY第三季營收37.05億元，季增16％，年減19％，毛利率為43.8％，營利率為15.8％，稅後盈餘6.12億元，季增43％，年減38％，每股稅後純益（EPS）7.71元。合計前三季營收99.44億元、年減41％，前三季稅後盈餘13.94億元，累計EPS 17.68元。

譜瑞-KY第四季財測預估，營收約1.1～1.22億美元區間，與第三季大致持平，單季毛利率目標為43～47％。

5.全球股市震盪不斷，MSCI世界指數今年來僅上漲4.97％，不過全球股票型基金在主動選股加持下，國內銷售的100檔境外全球股票基金中，有3成打敗大盤，其中更有八檔報酬達雙位數。

6.技嘉1日舉行法說會，總經理李宜泰對於下半年營運展望及AI伺服器業務皆釋出樂觀看法，預估全年度營收續拚千億元目標可望提前達陣外，隨著AI伺服器出貨轉順、客戶需求增溫，明年包括英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）皆將有新平台推出，皆將成為其伺服器業務主要成長動能。

受到GPU缺料影響，李宜泰指出，目前AI伺服器市況持續供不應求，不過隨料況供應好轉，加上產能放量，挹注技嘉第三季營收有亮眼表現，預期第四季也將繼續維持成長動能。

7.銅箔基板（CCL）廠台燿（6274）公告第三季財報，第三季營收41.78億元，稅後純益3.69億元，每股稅後純益（EPS）1.36元，毛利率、營業利益率、稅後純益率，分別為20.05％、9.86％、8.84％，繳出三率三升的佳績。今年前三季營收達115億8,743.7萬元，累計EPS達1.60元。

台燿董事會也通過泰國投資設廠計畫，預計投資金額泰銖32億元，預計今年第四季開始執行，所需資金來自於自有資金及銀行融資。

8.電子代工龍頭廣達董事長林百里一句「AI力即國力」，明確指引未來發展的關鍵趨勢。投信法人指出，全球都在AI軍備競賽，未來各行各業的競爭力關鍵都得看AI，而在這波重大變革中，台灣企業已卡好關鍵位置，包括晶圓代工、載板、散熱等產業鏈，台廠都有一席之地。

華南永昌未來科技基金研究團隊表示，據大摩研究報告，人工智慧(AI)伺服器硬體市場近幾年規模將高速成長，2025年時將達144億美元，年複合成長率36％，AI伺服器所帶來的強勁需求，也使台廠相關供應鏈直接受惠。報告也預估，全球前七大雲端服務商明年雲端資本支出可望提升至1,390億美元，AI支出將提升至532億美元，大幅帶動商機。

9.台達今年腳踩AI及電動車（EV）雙風火輪，營運續看漲，繼第三季營收1,077.95億元創下歷史新高後，台達董事長海英俊表示，第四季表現應會和第三季差不多，展望明年，各方面都會比今年好一些。

10.金融三業前九月獲利已是去年的1.4倍以上，賺贏很多年。據金管會統計，銀行、保險、證券三業前九月累計稅前獲利近6,765億元，年增990億元、同比成長17％，已超過去年全年獲利4,789億元，也超過2020年的史上次高獲利6,753億元，最後一季若穩住獲利，就篤定創史上次高紀錄。

11.昇貿（3305）連三季繳獲利財報成績單，第三季稅後純益7,681萬元，年增39.63％、季減14.65％，每股稅後純益0.57元，累計前三季每股稅後純益1.58元，昇貿預期，第四季本業獲利可望持續成長；在錫膏加入產品線、擴大營收占比之下，產品組合趨向健康，法人預期，昇貿中長期可望以0.9～1元為單季獲利基本盤。

12.臺灣證券交易所打國際盃再下一城，董事長林修銘1日出席野村臺灣新科技50ETF（00935）上市掛牌典禮致詞時指出，為深化與日本東京證交所合作，野村投信明年中將於東證所發行該檔ETF連結型基金（Feeder Found），以吸引日本投資人投資台股。這也將成為首檔台日兩地掛牌的ETF。

13.Arm（安謀）2023科技論壇台北場1日登場，Arm台灣總裁曾志光指出，Arm全球生態系支援各個產業落實AI應用；AI時代來臨，Arm平台持續打造業界領先效能與軟體支援，算力未來將無所不在。

台廠之中，智原為Neoverse平台唯一設計服務公司、台積電則提供晶圓代工與先進封裝服務，力旺子公司熵碼科技、M31、全科、奇景光電，皆為Arm生態系之堅實夥伴。

14.現今晶片設計非常複雜，以智慧型手機晶片為例，涉到通訊能力、計算應用及多媒體運算，運用生成式AI將大幅縮短IC設計流程；聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君於Arm科技論壇便指出，IC設計公司將受惠生成式AI，大幅提升生產力，促使IC設計公司之產業轉型，為聯發科帶來新的發展機會。

15.台股11月首個交易日收紅上漲，盤中低點未破前低15,975點，並持續守住萬六關卡。法人指出，大盤連三個月修正，根據以往經驗來看再跌的幅度有限，指數醞釀築底上演跌深反彈走勢，年底作帳題材可望提前發酵，扮演多方攻擊指標。

16.啟碁（6285）公告今年第三季財報，其中，累計前三季稅後純益達29.33億元，較去年同期大幅成長40.26％，市場法人看好啟碁今年全年營收及獲利可望再創歷史新高，該公司並公告將募資42.4億元因應營運擴大及資金需求。

啟碁第三季營收292.09億元，季增9.7％，年增10.1％，第三季稅後純益為14.11億元，較上季大幅成長49.15％，也較去年同期成長14.62％，第二季單季每股稅後純益（EPS）為3.35元。

17.有線電視及寬頻業者大豐電（6184）1日公布今年前三季合併營收15.4億元、年增3.3％，每股稅後純益（EPS）2.7元，交出歷年最佳成績單。

18.IC通路大廠大聯大（3702）受惠於2023年高股息ETF風潮，投信持續加碼，持股水位達9.75％，創新高，帶動2023年來股價上漲54.05％，1日股價上漲2.5元收在74.1元，總市值為1,392.4億元創新高。

19.受惠於ITF台北國際旅展即將登場，以及國際油價下跌、觀光股低檔盤旋已久等因素，台股1日漲停板的12檔個股中，觀光餐旅類股就占了一半，高達六檔。

據統計，盤面上16檔觀光餐旅類股，包括燦星旅、寶得利、富野、亞都、六角、亞洲藏壽司、新天地、五福、寒舍、夏都、老爺知、山富、易飛網、宏易、王品、雄獅等，漲幅介於5％～10％不等。

20.台股持續面臨「萬六」大關保衛戰，與行情高度相關的AI族群10月下旬亦加速趕底，指標股回檔幅度幾乎都在雙位數、甚至重挫逾三成，「到底跌完了沒？」引起市場激烈討論。外資研究機構看AI基本面仍佳，對指標股不離不棄，期望扭轉資金調節頹勢。（中性看待）

21.統一超商（2912）前三季獲利亮眼，稅後純益84.11億元、年增15.01％，每股稅後純益（EPS）為8.09元，創史上同期次高。

22.11月台股ETF將有16檔除息，包括國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）、元大臺灣ESG永續（00850）等人氣指標，除息日集中在16、21日兩日，合計受益人數將達260萬。

23.長聖（6712）受惠細胞委託製造訂單能見度已到明年4月，10月合併營收年增48％至8,751萬元，創下連續十個月營收正成長紀錄，累計前十月營收5.9億元，年增16.6％。長聖今年前三季稅前盈餘4.98億元、年增逾3倍，每股稅前盈餘6.63元，已超越去年全年，獲利創歷史新高。

24.瞄準全球9,500億美元保健品市場，保瑞（6472）1日宣布，旗下保瑞聯邦（簡稱保聯）與晨暉生技（1271）換股完成，晨暉成為集團生力軍，11月起併入營收，攜手搶攻全球每高達9,500億美元的保健品市場。

25.保險業今年前九月稅前獲利1,871億元，與去年前九月稅前獲利1,871億元相當，兩年獲利出現「黃金交叉」，去年第四季產險業因防疫險大賠801億元，壽險則因新台幣急升，去年第四季稅前大虧1,256億元，今年第四季保險業應可賺贏去年同期。

今年僅剩最後兩個月，去年11月新台幣急升4％，當月「吃掉」壽險獲利超過700億元，今年4月開始新台幣連七個月貶值，目前近32.5元價位，業者判斷再貶有限，加上10月台股震盪回檔，壽險獲利動能減弱，年底前緊盯新台幣匯率，避免獲利回吐。（中性看待）

26.年終促銷電商貨爆量輸美，航空運費11月喊漲！貨代業者透露，航空運費大陸飛往美國每公斤上漲約1、2美元至6～7美元，漲幅達4成；台灣出口空運費每公斤小漲新台幣約5～10元，10月16日起往歐美地區燃油附加費再漲每公斤新台幣10元、漲幅26％，若是急貨每公斤新台幣220～240元（外加燃油附加費），較一般貨的運價多約4成。

27.台北晶華酒店防疫期間累積美食外賣與食品零售經驗，並於去年底成立發展零售通路專責部門，成功開發多元商品與通路，疫後業績爆炸性成長，今年餐飲食品零售業績已達1.02億元，較去年的5,200萬元近倍數成長，更較疫前的2019年成長4倍。

28.倚天酷碁-創聚焦智慧裝置創新應用領域，旗下針對便利通勤需求及訴求安全環保，推出的智慧移動交通工具Acer ebii電動輔助自行車，預計於第四季率先於台灣市場出貨，期後續將為倚天酷碁的e-Mobility產品線挹注業績動能。

29.2023下半年重返旗艦手機市場引發熱議的華為，大幅上調供應目標，傳該公司已將明年智慧手機出貨預期訂為1億支，較當前市場預期還多了約4成。

30.受到國際社會高度矚目的「習拜會」確定舉行！美國白宮10月31日證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於11月15日～17日，於亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行會晤，白宮並強調，目標是進行「建設性的談話」。這也是中共中央外事辦主任兼外長王毅日前訪美，達成的重要成果之一。

31.超微（AMD）上季（7至9月）營收、獲利優於預期，但本季財測不如預期，超微1日早盤股價大幅反彈逾4％，表現強勁。儘管如此，超微依舊看好AI需求帶動晶片銷售，預期旗下AI晶片營收在明年突破20億美元。

32.機車銷售市場火熱，在領導廠光陽開啟價格戰，引發各廠牌跟進下，國內機車銷量繼9月突破9萬輛高峰後，10月雖已進入開學購車季尾聲，但單月領牌仍達8.16萬輛，較去年同期大增28.26％，包括三陽、光陽、台灣山葉及Gogoro單月領牌皆優於去年同期。

33.Wegovy、Mounjaro等減重藥物在全球熱銷，生產Wegovy的丹麥製藥巨頭諾和諾德還因此坐上歐洲市值龍頭寶座，分析師看好這股減肥商機，銷售額甚至可達2,000億美元。

34.今年車市規模47萬輛穩了！隨各品牌新車齊發，推升10月新車領牌總數衝上4.05萬輛，年增10.7％、月增9.3％，為近四年同期高。其中，國產車在多款重量級新車上市帶動下，扳回一城，10月占比躍增至56.6％。

35.日本汽車巨擘豐田1日公布上季財報，因日圓疲弱刺激海外銷售強勁，不但獲利倍增，還把本年度獲利預估值大幅調高50％。股價終場大漲近5％，收2,712日圓創近三周新高。

36.美國財經網站Insider Monkey近日整理國際貨幣基金組織（IMF）按國家公布的2023年人均GDP等數據，1日發表「全球最富裕20國」排行榜。其中，台灣以7.33萬美元打敗荷蘭、德國、澳洲等大國，排名第12。新加坡則以15.74萬美元奪冠。

37.大陸多家「造車新勢力」業者1日傍晚陸續公布10月份交付量。延續9月銷售熱度，部分業者10月交付數據刷新紀錄。其中理想汽車交付突破4萬輛，年增高達302.1％；小鵬汽車交付量突破2萬輛關口，年增292.0％。顯示電動車在大陸車市的地位愈來愈吃重。

38.牧德科技（3563）公布第三季財報，累計今年前三季每股稅後純益9.01元，年減1.88元，同時也宣布，旗下子公司黑澤科技延攬大量科技（3167）前總座陳尚書擔任大陸總經理、李文岑擔任台灣黑澤總經理，為引資日月光（3711）之後，另一關鍵布局。

牧德董事會通過第三季財報，累計今年前三營收達15.25億元，毛利率約61％，年增3.49個百分點，稅後純益4.48億元，年減8％，每股稅後純益為9.01元，較去年同期的10.89元，年減1.88元，牧德董事會通過上半年公積配息1元。

39.美國汽車工會罷工告一段落，重燃起用鋼需求，美國當地熱軋價每噸漲至882～992美元，多數業者預期明年可望站上每噸1,000美元大關。美國與亞洲的熱軋價差進一步拉大，國內業者，包括中鋼、中鴻、燁輝、盛餘、裕鐵等單軋業者，間接外銷接單、獲利可望受惠，中鋼認為透過越南輸美數量可望提升，燁輝也表示近期外銷接單速度加快。

40.台股短線拉回修正，面臨萬六保衛戰。法人認為，隨著電子終端需求觸底，客戶庫存去化接近尾聲，預料整體市況有望逐步回升，具低檔布局契機，建議可留意晶豪科（3006）、聯詠（3034）等個股，營運動能向上。

B.利空因子：

1.近來新型態詐騙橫行，中央銀行外匯局近來也成受害者。央行1日指出，自10月起陸續發現不明人士，冒用央行外匯局主管名義，向民眾謊稱其郵局或銀行帳戶因未開通外匯功能，導致國外匯入款被擋在外匯局無法放行，需提供提款卡、身分證件才能開通。對此，央行緊急公告澄清，揭露詐騙集團手法，要騙取民眾的帳號，進行洗錢等不法行為。

2.受到全球高通膨、升息陰影未除、經濟復甦緩慢等衝擊，全球股債齊跌，致勞動、國保及退撫等三大政府基金，9月各獲利回吐781.9億元、61.1億元及82.01億元，合計9月回吐925.01億元，累計前九月仍獲利6,176.86億元。

3.今年來美元指數居高不下，影響主要亞幣連袂走跌，新台幣兌美元匯率持續破底，1日盤中最低貶至32.495元，距32.5元大關僅剩半步之遙。為此，臨尾盤之際央行進場調節穩住市場，匯價貶幅應聲收斂，終場以32.484元、貶6.5分作收，不只再度刷新今年新低價，並創下2016年6月28日以來的近七年半新低。（中性看待）

4.財源枯竭的共享辦公室服務業者WeWork先前與房東協商調降房租，無奈營運還是每況愈下。外媒引述消息報導，WeWork最快將在下周於美國紐澤西州聲請破產保護。

5.日本央行（日銀）10月31日公布利率決策立場偏鴿，且未釋出貨幣緊縮的明確信號，導致日圓兌美元匯率跌至接近33年低點，朝著152關卡邁進。這一變化促使日銀官員趕緊出面放話，強調已做好干預的準備工作。

6.美國房貸利率竄升雖讓潛在買家卻步，但同時賣家也抱持惜售心態，反映在房屋成交量下滑，帶動美國房價飆漲，8月全國房價指數創歷史新高。

7.財新1日公布10月製造業PMI，較上月大幅下降1.1至49.5，為連續兩個月擴張後，重新降至收縮區間，遠遜市場預期的50.8。財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣度不高，內需維持擴張態勢但速度漸緩，供給、就業、外需均不同程度下降，經濟恢復基礎仍不穩固。

8.國際金價自以巴衝突爆發後，在10月27日突破2,000美元，但只是曇花一現，未停留太久，臺銀最新分析報告指出，雖然國際金價10月31日再因以色列強攻衝破2,000美元，但當美國公布經濟數據優於市場預期，美元指數反彈，就打壓金價，顯見美國經濟對國際金市走勢更具影響力。

9.半導體設廠帆宣公布第三季財報，其中第三季稅後純益5.77億元，較上季下滑29.46％，該公司表示，主要由於低毛利率工程比重升高，影響第三季毛利率及單季獲利下滑，市場法人對該公司第四季毛利率仍持續關注中。同時，該公司董事會1日也決議南科新廠興建案，預計將投資達19.28億元。

帆宣第三季營收為135.49億元，較上季微減0.53％、較去年同期減少4.87％，第三季稅後純益為5.77億元，較上季下滑29.46％，第三季每股稅後純益為2.91元。

10.封測廠矽格（6257）及轉投資台星科（3265）公告第三季財報，其中，矽格累計前三季稅後純益14.77億元，大幅年減47.09％，台星科調整產能配置，前三季獲利則年減12.1％，表現相對穩健。市場法人認為，明年首季半導體市況可望緩步走出谷底，有利矽格及台星科明年營運回溫。

11.安國（8054）因股價波動，達公布注意交易資訊標準，公布自結財務數字，9月虧損600萬元，每股虧損0.07元。

安國8～9月合併虧損3,600萬元，每股虧損0.36元，呈現持續虧損狀態。

12.中鋼集團公布10月出貨量，中鋼（2002）及中龍（2048）10月總出貨量（含鋼胚）為90萬噸，優於目標量的87.4萬噸，但進入第四季傳統旺季，10月出貨量也僅比今年的1、6、7月高，旺季不旺的警鐘響起。

13.隱形眼鏡族群受中國大陸客戶消化庫存波及，今年營運不如預期，率先公布財報的晶碩（6491）前三季稅後純益10.82億元、年減3.66％，EPS為15.31元，穩居同業獲利之冠座；比較慘的精華（1565）前三季稅後純益4.38億元，較去年同期大減47.86％，EPS僅8.64元，創下近十年同期新低。

14.工業電腦龍頭研華（2395）受客戶拉貨遞延，以及中國大陸市場復甦疲弱影響，預估第四季業績將與第三季持平。展望明年，首季則因有春節長假因素，預料也將維持相當水準，將是營運谷底。隨著大型專案導入，以及新應用放量，2024年有望重返成長軌道，呈現逐步回升，全年業績估高個位數增幅。

15.受業外轉投資持續虧損衝擊，砷化鎵廠環宇-KY（4991）第三季每股虧損2.08元，雖較前季微幅收斂，累計前三季每股仍虧損7.15元，惟受AI需求催動，400G／800G模組需求增溫，總執行長暨總裁安寶信表示，公司產品間接打入Google等大廠供應鏈，看好相關產品熱度可望延續至明年上半年，力拚第四季本業達損益兩平，策略性轉投資則可望於2025年轉正。

16.友通資訊（2397）公布第三季合併財報，因面臨全球經濟成長疲弱以及中國復甦未明朗等因素挑戰，客戶下單謹慎保守，友通第三季合併營收39.22億元，季增4％、年減4％，稅後純益5369萬元，季減45％、年減72.68％，每股純益0.47元。