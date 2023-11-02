波蘭傳統：萬聖節是清明掃墓節

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每年的11月1日，當大部分的人在慶祝萬聖節時，是波蘭人的清明掃墓節，又稱「Wszystkich Świętych」或「Uroczystość Wszystkich Świętych」即「所有聖人的節日」或「萬靈節」。

在這一天，波蘭人穿越全國前往各地已故家人和親戚的墓地，整理墓園，點上蠟燭以及獻上鮮花。

這一傳統源於「Dziady」（祖先），一種紀念祖先的異教徒民間儀式。並在835年被教皇格雷戈裡四世（Gregory IV）取代為官方宗教節日。

在「Dziady」期間，人們相信死者加入了活人的世界。 波蘭人會烘烤小麵包或甜食，帶到墓地分享給亡靈。部分家庭也會在家中進行簡單聚會。如今，在一些波蘭、白俄羅斯和烏克蘭地區，象徵性的食物例如「pańska skórka」，一個波蘭傳統甜食，類似棉花糖，呈現給亡靈的食物，會在華沙墓地附近出售。

在波蘭其他地區例如克拉科夫則是提供「miodek turecki」（土耳其蜂蜜），盧布林則以「szczypka」（長條形的糖果）作為亡靈的食物。

現今這些象徵性的食物，大多是分享給在墓地的神職人員或流浪漢等，主要的目的是帶來良善的循環。

人們也會帶著裝飾性的蠟燭（在波蘭語中被稱為znicze）和各種顏色的菊花，佈置在他們親人的墳墓上。夜晚時，全國各地的墓地裡都會有數百萬支燭光，這些蠟燭將會點亮長達一週。

蠟燭及其分散的溫暖光芒在墓地閃爍，形成了美麗與寧靜的夜晚。在一些墓地，也會有當地牧師用揚聲器舉行彌撒，為亡靈禱告。

在波蘭有以下公共墓園提供遊客參觀，如果剛好有在萬靈節到訪波蘭，可以體會波蘭虔誠的宗教信仰，以及對已故亡靈的思念。

Cmentarz Powązkowski（華沙），這是該市最古老的墓地之一。 它成立於1790年。據估計，這裡有100多萬人埋葬。

Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku（扎科帕內），這個墓地位於扎科帕內一座古老的木製教堂後面。與波蘭的傳統墓地不同，這些紀念碑是用岩石和金屬雕刻的，或者建成高大的木雕形狀。是藝術品，讓人感覺好像漫步在一個童話故事裡。

Cmentarz Żydowski（羅茲），曾經是歐洲最大的猶太墓地。 成立於1892年，裡面有大屠殺的亂葬墳墓。

Cmentarz Rakowicki（克拉科夫）， 是克拉科夫最大、最重要的墓地。 許多著名的人埋葬在這裡，包括教皇約翰·保羅二世的父母。

Cmentarz Centralny（什切青），這是波蘭最大的墓地，也是整個歐洲第三大墓地。