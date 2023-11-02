Fed鷹派暫停、不考慮降息 一文掌握會議6重點

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美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於10月31日至11月1日召開利率決策會議，會後宣布按兵不動，符合外界預期，市場預估本輪升息周期已畫下句號，帶動美股順勢走升。針對聯準會在其最新聲明中釋出的看法，以及聯準會主席鮑爾在會後記者會上發表的觀點，以下整理出六大重點。

鷹派暫停 不意味升息周期告終

FOMC本次議息結果為維持利率不變，將聯邦基金利率的目標區間維持於5.25％至5.5％區間，為連續第二次會議按兵不動。

今年最後一場利率決策會議將於12月12日至13日登場，鮑爾在會後記者會上透露，官員們尚未就12月會議的政策走向做出任何決定，強調他們「將在適當的時期有適當的做法」，鮑爾補充表示，「有些意見稱暫停一次或兩次後，便很難再升息，這樣的見解並不正確」，此言論反映當局對於未來進一步收緊政策仍抱持開放態度，被視為「鷹派暫停」（hawkish pause）。

根據CME的FedWatch工具，市場預測12月升息1碼的機率降至22.4％，按兵不動的機率揚升至77.6％。

經濟意外強勁 降息非選項

FOMC之所以仍有持續升息的可能性，乃是因為美國經濟出乎意料的強勁。最新聲明稱，第三季經濟活動以「強勁速度」（strong pace）擴張，與9月份的用字「穩步」（solid pace）擴張明顯有別，反映當局認為9月以來經濟狀況保持強勢。

鮑爾在記者會上表示，他依然覺得需要讓經濟放緩，才能徹底抑制高通膨，有鑑於此，降息一事顯得遙遙無期。投資人雖預計明年就會降息，但FOMC目前尚未準備好就此事展開討論。鮑爾強調，仍待通膨得到控制後，FOMC才會開始考慮降息，他們當前貨幣政策的重點，聚焦於應在多長時期內維持對經濟的限制性。

鮑爾補充到，FOMC關注的問題依舊是，他們是否已採取有充分限制性的貨幣政策立場，以確保通膨率隨著時間推移，穩定地降至2％。

經濟衰退可能性 暫不納入預測

對於經濟和通膨情勢，鮑爾指出，過去18個月薪資成長已顯著放緩，名目薪資成長率顯示就業市場出現緩和跡象，不過勞動市場仍供不應求，他認為，隨著時間的推移，勞動市場的影響力可能變得更加關鍵，由於美國的經濟和勞動市場依舊強勁，因此仍需要讓經濟進一步放緩、讓勞動市場疲軟。

鮑爾表示，過去三個月的良好數據只是通膨持續下行的開端，對抗高通膨將會持續取得進展，但這個過程勢會崎嶇不平，對於外界擔憂的經濟衰退一事，FOMC委員們在本次會議上並未將其重新納入預測之中。

長債殖利率走升 經濟承壓

美國10年期公債殖利率曾於上周短暫升破5％大關，引發市場動盪。本次會議，聯準會首次在其決議聲明中指出，金融環境收緊可能影響經濟活動和通膨。

鮑爾在記者會上回答的第一個問題便與金融環境有關，他被問及長債殖利率上升是否已經取代了再次升息的需求，對此，鮑爾回應表示，長債殖利率的變動意義重大，但FOMC再次升息與否仍在考慮中，最重要的是公債殖利率上升反映家庭和企業的借貸成本，鮑爾強調，聯準會正密切留意債息走勢。

當被問及是否認為長債殖利率上升會對銀行產生壓力時，鮑爾回答到，監管方目前正在與銀行合作，共同確保銀行有計劃應對一切未實現的損失，不過，美國金融系統強勁且具有韌性，因此「沒有任何理由認為公債殖利率上升會改變情況」。

不考慮調整縮表速度

本次會後聲明中，聯準會繼續重申，按照計畫縮減資產負債表規模。鮑爾在記者會上被問及，美債殖利率上升是否可能導緻聯準會重新考慮縮表、即所謂的量化緊縮（QT），鮑爾對此回應，目前高達600億美元的美國國債和350億美元的抵押貸款支持和機構證券每月到期，這僅僅是美債殖利率上升的一個小因素，他強調，聯準會並未考慮調整縮表的速度。

針對當前美國經濟面臨的風險，鮑爾一方面提到美國政府關門的威脅，認為政府停擺將是潛在的經濟風險；另一方面則談到以巴衝突帶來的影響，他指出，油價目前尚未顯著體現以巴衝突帶來的後果，目前尚不清楚中東局勢是否會產生重大經濟影響，因此，聯準會的官員們正密切關注此事對全球石油市場的影響。