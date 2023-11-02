白易弘｜油價跌美股穩 關注業績股

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1日加權指數上漲 37.29 點(0.23%) 收 16,038.56 點，成交金額 2,129.63 億元。

加權指數週三(1日)開高後震盪回測平盤一度再次跌破萬六整數關卡，中盤過後台積電(2330)與聯發科(2454)發威穩住盤勢，收盤成功守住萬六關卡。AI族群初步止穩但籌碼仍舊凌亂，生技族群與車用零組件族群走勢較為平穩，短期投資標的可留意前三季營收呈現季增以及十月營收可望月增個股。

從日K圖形來看，加權指數日K收量縮小紅棒，MACD負值持平，日KD則高檔死亡交叉後下彎尚未走平。短線尋求萬六整數支撐。

選股方向，營收月季雙增股：

耿鼎(1524)：

耿鼎主力產品為汽車鈑金零件專攻AM市場，北美銷售占比逾60％；第三季營收為6.95億元、年增22.1％，創下近六年來單季新高，前三季營收為19.38億元、年增7.7％。隨著客戶積極拉高庫存水位，近期出貨狀況不錯，加上第四季為傳統AM旺季，第四季出貨以及營收可望攀上今年最高峰。

義隆電(2458)：

9月合併營收達12.07億元，年增34.26％、月增1.2％，為15個月以來新高，累計前九月合併營收89.48億元，僅較去年同期衰退19.14％；第三季度也較第二季有15％之成長，受惠去年低基期，營收呈現年月雙增的表現。預估第四季下游 PC/NB 回暖有望帶動IC設計族群低迷已久之營收，樂觀看待第四季及2024年表現。

今(2)日觀盤重點：

1.萬六整數支撐能否守穩。

2.AI族群指標股如:廣達(2382)等個股是否止穩。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。