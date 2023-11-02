庫存跌價衝擊，友通第三季每股純益寫11年來單季低點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

友通資訊（2397）公布第三季合併財報，因面臨全球經濟成長疲弱以及中國復甦未明朗等因素挑戰，客戶下單謹慎保守，友通第三季合併營收39.22億元，季增4％、年減4％，稅後純益5369萬元，季減45％、年減72.68％，每股純益0.47元。友通嵌入式事業（Embedded）毛利率因整體營運結構的優化，而呈正向趨勢成長，未來將持續聚焦於高附加價值事業，並優化各項營運指標。

友通累計前三季合併營收115.03億元，年減3％；營業毛利23.27億元；每股純益2.42元。營業毛利率維持去年同期表現。營業利益率與歸屬母公司業主稅後淨利率，較去年同期下降，分別為3.5％以及2.4％。

單季表現方面，受庫存跌價損失提列，以及景氣市況復甦緩慢衝擊，友通第三季合併營收39.22億元，季增4％，年減4％；營業毛利7.13億元，季減8％，並較去年同期雙位數衰退；EPS 0.47元。其中，嵌入式事業客戶從第三季調節庫存，期待明年客戶需求回溫；資安客戶需求谷底已過，目前持續回升中。各事業總體庫存亦持續下降，逐步回到2020年健康水位。

友通嵌入式事業毛利率則順應公司營運結構與產品成本的優化而改善提升，呈正向成長趨勢，未來將持續聚焦於強化醫療、新能源應用及軌道交通等高附加價值事業的相關布局，目前各區域市場也陸續有新案接力。原旗下子公司Brainstorm於10月1日正式出售後，友通將攜手其他子公司共同為嵌入式、資安、智動化三大產業之客戶，創造最大的價值，成為企業OT智能化最佳夥伴。