保健食品除了吃還可用擦的 SPPT上市

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有30年保健品經驗的大豊開發與新藥開發公司強強聯手，利用新藥技術開發SPPT高滲透皮膚擦拭型保健品。大豊開發總經理暨藥師的黃維德分享，吃的保健食品劑型種類繁多，有膠囊、錠劑、粉劑、液體、果凍等，無論哪種劑型都需要經過腸胃吸收，再運送至身體需要部位合成，吸收率視每個人腸胃吸收情況而定，年紀大代謝差的人尤其需要一段時間調理，無法立即改善，因此能夠透過皮膚擦拭進行局部吸收改善的保健品，勢必可改變許多保健品無感的民眾使用習慣。

SPPT高滲透吸收技術開發成功，關鍵在於具有30年保健品銷售經驗的黃維德，與海內外數百間藥廠洽詢後，找出具有二期臨床資料庫的新藥公司，藉由新藥研發建構的經皮吸收資料庫，找出針對特定病徵效果最強大且最具有皮膚穿透率的配方，並成功完成商業化配方。黃維德說，該新藥公司曾榮獲INST台北國際發明暨技術交易展最高榮譽鉑金獎，且是醫學中心的培育企業，在多間大學做過演講，經過多次洽談後，終於在今年完成技術轉移，但不論是何種配方，該新藥公司若無法提供科學實證，大豊開發仍是不會採納使用的。

經皮吸收商品看似觸手可得，卻缺乏研究透徹的專業團隊，黃維德指出，藥廠往往覺得，其實只要打針注射，即可補充關鍵營養素在特定部位，因此很少公司投資在研發經皮吸收技術，但此作法其實非常不親民，因此大豊開發花了數年時間，找到專精經皮吸收技術並兼具二期臨床資料庫的新藥公司來合作用於擦拭型保健品開發。

SPPT經皮吸收，對應營養素最佳的「化學結構」與「組成比例」，以及其對應的「活性增強物」與「穿透增強劑」，大豊開發已經成功開發出兩性用擦劑，包括關節擦劑、青春痘擦劑、眼睛擦劑及異味性皮膚炎用擦劑，未來也將發展出其它相關症狀擦劑，藉由大豊開發的SPPT技術，勢必可以成為新的保健用品用法趨勢。