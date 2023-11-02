以哈戰火延燒 巴西政府自約旦河西岸營救32名公民

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以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰火加劇，巴西政府1日在約旦河西岸營救12個巴西家庭共32人，其中有11名兒童、6名年長者，他們獲准前往安曼搭乘巴西總統專機返國；還在加薩走廊的34名巴西人，則仍待批准撤離。

巴西駐巴勒斯坦大使坎迪亞斯（Alessandro Candeas）表示，駐外單位租了3輛公車和貨車，將巴西公民從約旦河西岸的11個城市送到耶利哥市（Jericho）。

坎迪亞斯指出，這些車輛都標示巴西國旗，且為安全起見，已向巴勒斯坦和以色列當局通報車牌、路線和乘客名單。

據巴西政府稱，這32名巴西公民會在耶利哥辦理出境手續，前往與約旦的過境點，然後搭乘另一輛包車前往約旦首都安曼，在阿莉亞王后國際機場（Queen Alia International Airport）坐上巴西總統專機返國。

此外，自以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突開始以來，在卡達斡旋下與以色列、埃及和哈瑪斯達成協定後，首批外籍人士也在同日獲准經由拉法（Rafah）關卡離開加薩走廊，然而以色列的主要盟國美國、加拿大和巴西並未列入首批名單。

據埃及與以色列2007年達成的協議，此關卡由埃及控制，但經由拉法關卡進出加薩，必須先得到以色列批准。

巴西駐埃及大使尼托（Paulino de Carvalho Neto）表示，目前仍在加薩走廊的34名巴西人，可望在當地時間11月3日前獲准越過邊境進入埃及。

巴西外交部指出，首批獲准離開加薩走廊的外籍人士名單，顯示以色列在與哈瑪斯的衝突中，優先營救特定國家的公民，包括澳洲、奧地利、保加利亞、芬蘭、印尼、約旦、日本、捷克共和國，以及紅十字會和非政府組織的職員。

巴西則和拉丁美洲其他國家和非洲一樣被排除在名單之外，阿拉伯國家中，目前只有約旦公民從衝突區被營救。