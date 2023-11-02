蘇納克與賀錦麗會晤 觸及英美AI安全研究院合作

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美國副總統賀錦麗今天在訪問英國期間宣布，已和總統拜登（Joe Biden）著手打造美國的「人工智慧（AI）安全研究院」；英國首相蘇納克說，英美的AI安全研究院將緊密合作，致力促進AI安全。

賀錦麗（Kamala Harris）今天首次造訪倫敦唐寧街英國首相官邸，與蘇納克（Rishi Sunak）會談。會晤前，賀錦麗在美國駐英大使館發表演說，宣告美國的AI安全研究院將建立嚴格標準，以測試供公眾使用的AI模型的安全性。

蘇納克10月下旬在一場演講曾宣布英國將成立全球第一所「AI安全研究院」（AI Safety Institute），以嚴謹評估、測試各類新AI模型與工具的能力和風險，並與世界各國分享成果、為各方擬定政策做出貢獻。

不過，就在英國有意藉率先舉辦全球AI安全峰會在國際AI規範奠定號召力之際，賀錦麗今天演說提到，美方期盼美國國內AI政策可成為全球相關政策的典範。

第一屆全球AI安全峰會11月1至2日在英格蘭「布萊切利園」（Bletchley Park）舉行。距倫敦市中心約80公里的「布萊切利園」在第二次世界大戰期間是盟軍的密碼解讀重鎮，負責破解納粹德國等敵軍的密碼與密件。

蘇納克與賀錦麗明天將出席峰會；今天雙方會晤時，談及有必要透過全球合作，應對AI帶來的新機會和風險。

峰會今天發布「布萊切利宣言」，其中提到發展AI需考量維護人權、資訊透明、問責機制、適當的真人監督、消減偏見、資料保護、隱私權、公平性、道德等因素。簽署宣言的包括歐盟（EU）以及含地主國英國在內共28個國家，中國也在列。

根據議程，蘇納克明天將與「少數」政府、企業與專家代表會晤。

首相府今天預告，蘇納克明天在第一階段將先行與全球各「理念相近」政府的高階代表會談，包括實體與會的美國、歐盟、義大利、法國、德國、澳洲、聯合國（UN）代表，以及視訊參與的日本、韓國及新加坡代表。名單未見中國。

第一階段會談將聚焦未來5年的國際AI發展重點趨勢及相關跨國合作。蘇納克將強調，國際社會需以負責任的態度面對AI潛在風險，方能確實善用AI帶來的機會。

首相府指出，在第二階段，蘇納克將納入AI領先企業以及學術界、公民社會代表，聚焦在未來一年有必要採取的具體行動，以促進AI安全。

其中一個討論重點為透過由國家支持的AI模型評估和測試計畫，以政府與民間協力的模式，確保相關模型的安全性在對外釋出前已獲驗證。與會企業包括OpenAI、Anthropic、Google DeepMind、Microsoft、Meta、xAI。

xAI是馬斯克（Elon Musk）今年7月創設的AI企業。首相府近日在前身為Twitter、去年10月被馬斯克收購後更名為X的社群媒體平台預告，明天峰會結束後，蘇納克將與親赴英國與會的馬斯克另行對談。

英國科技大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）今天在峰會宣布，下一屆全球AI安全峰會將在6個月後舉行，由韓國主辦；韓國後，接棒的是法國，兩場峰會將相隔約6個月。

除了AI相關議題，首相府指出，蘇納克與賀錦麗今天也談及中東情勢、加薩（Gaza）地區的人道危機，同時強調應持續密切合作支援烏克蘭對抗俄羅斯侵略。