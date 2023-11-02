《稅收》綜所稅退稅金額飆新高 第3批明年1月入帳

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【時報記者葉時安台北報導】111年度綜所稅(綜合所得稅)於今年5月底為期一個月完成申報，111年度綜合所得稅第3批退稅預估將於明年112年1月19日入帳，件數近9萬件、退稅金額約12.8億元，三批退稅加總，共355.8萬件、退稅金額達591.9億元，分別成長2.58%、10%以上，並創下歷史新高。

綜所稅三批退稅，分別在今年7月31日、10月31日、明年1月19日入帳，退稅金額分別為559億元、20億元、12.8億元。

財政部表示，主因是基本生活費調升，免稅額、標準扣除額隨物價指數(CPI)走揚對應調整，所致減稅利多。

針對「半數年輕人窮到免繳稅也拿來當政績？」財政部也說明，是誤解綜所稅量能課稅原則之說法。

財政部為優化稅制，近年推動多項減輕所得稅措施，包括106年度起每人基本生活所需之費用無須課稅、107年度實施所得稅制優化方案大幅調高弱勢族群適用之四項扣除額、108年度增訂長期照顧特別扣除額12萬元，並按物價指數上漲程度依法調高102年度、106年度及111年度適用之免稅額及扣除額，以符合量能課稅原則。另為擴大稅基，建立最低稅負制、推動房地合一稅制、個人未上市(櫃)股票交易所得計入基本所得額課稅及實施個人受控外國企業制度，以維護租稅公平。

財政部提到，綜所稅係以一申報戶(以家戶為單位)全年所得為綜合所得總額，經減除免稅額、各項扣除額及基本生活費差額後之餘額為綜合所得淨額，淨額為零者，表示該申報戶已無課稅所得，故無須繳稅；淨額如大於零，則按累進稅率(5%~40%)計算應納稅額。由於個別申報戶所得狀況及影響納稅能力之支出情形不同，可能因扶養親屬人數較多及重要生活支出(例如列報購屋借款利息支出、幼兒學前特別扣除、身心障礙特別扣除或長期照顧特別扣除)較高，經減除相關免稅額及扣除額後計算之所得淨額為零(即無納稅能力)，致無須繳稅，並非綜合所得淨額為零之申報戶，而是綜所稅落實量能課稅原則之結果，綜所稅確實已發揮所得重分配功能。

財政部表示，未來將持續於兼顧財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則下，適時檢討各項規定之合宜性，發揮租稅制度改善所得分配之功能，俾符社會期待。