《其他電》貿聯-KY台南新廠明年Q2完成 打造人才培育基地

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【時報記者張漢綺台北報導】線束大廠貿聯-KY(3665)台南新廠於去年10月中旬動土，預計將於2024年第2季完成，貿聯集團總經理鄧劍華指出，台南新據點將會定位為"campus"(園區)，而不單只是”factory”(工廠)，因為除了生產之外，日後也將成為NPI中心(New Product Introduction)及集團的人才培育基地。

貿聯的台南新廠於去年10月中旬動土，並於10月31日舉辦上樑典禮，貿聯集團董事長梁華哲表示，台南一直以來都有許多優秀的在地企業，很多都是隱形冠軍，這次新廠的建立不僅是為了集團發展，更希望與當地企業和學校攜手合作，共同促進地方的繁榮和發展，推動產業共好。

鄧劍華指出，新廠區建設不僅是對台南地區產業的注入，也是貿聯集團邁向更高峰的關鍵一步，台南新據點將會定位為"campus" (園區)，而不單單只是”factory” (工廠)，因為除了生產之外，台南新廠日後也將成為NPI中心(New Product Introduction)以及集團的人才培育基地。

貿聯集團執行董事郭殷如補充說明，其實貿聯位於美國加州佛利蒙的總部，起初也是以NPI為主軸發展起來的，貿聯將複製佛利蒙總部的成功經驗，期許打造台南新廠成為集團未來最先進的廠區之一。

貿聯台南新廠預計將於2024年第2季完成。