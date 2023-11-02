1102群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據11/02首次申請失業救濟金人數11/03非農就業人口、失業率、平均時薪

2.FOMC動態(1)華爾街的結論是自2022以來的升息循環已經結束(2)本波升息循環已取得重大進展，FED正在謹慎行事，還是DataDependent。

(3)名目薪資已經趨緩，限制性貨幣政策立場正在給經濟帶來下滑壓力，降低通膨需要就業市場趨緩。(4)金融環境已明顯收緊，在確定是否需要進一步緊縮政策時，將考慮累積緊縮、貨幣政策落後性以及經濟

情況。影響貨幣政策路徑的重要因素是金融狀況的持續變化，美元強勢和公債殖利率水準等因素可能會影響FED的決策。(5)當被問及大多數官員者是否仍預計今年有必要再次升息時，Powell說「公平地說，我們要問的問題是『我們應該升息更多嗎？』」(6)關注長期殖利率上升，沒有決定12月是否升息；沒有考慮或談論過降息。9月點陣圖預測的有效性隨著時間的推移而減弱(這可能表明對再次升息的支持正在減弱？)(7)債券殖利率的上升對FED有幫助，FOMC最新預測美國經濟不會衰退，但需要看到就業及經濟趨緩。(8)不會改變縮表速度(9)對中性利率的預測持謹慎立場，不知道中性利率水準在哪？

3.Gundlach根據模型預測美國CPI將會下滑，相信債券漲勢已經開始，利率還會上升但終將降息以應對經濟衰退，鉅額的利息支出會導致金融危機，FED將被迫降息2％？

4.美國財政部表示在下週的季度再融資債券標售中，將發行1,120億美元的較長期債券，低於市場預期的1,140億美元。

5.(1)美國財報11/03AAPL(2)預期與現實之間的拉鋸，Powell送東風！

6.BOJ微調殖利率曲線控制政策低於市場預期，有利日股

7.憧憬拜習會美中惡鬥暫緩？雖是憧憬，但地產股的走勢突顯根本問題難解。

8.只有美股才能決定台股的方向！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。