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《電零組》台燿前3季每股盈餘1.6元 擬投32億泰銖於泰國設廠

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【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠台燿(6274)公告前3季財報，第3季稅後盈餘為3.69億元，季增37.67%，累計前3季每股盈餘為1.6元；因應市場營運發展及全球供應鏈佈局，台燿擬於泰國投資設廠，預計投資金額為泰銖32億元。

台燿佈局低損耗Low Loss相關產品有成，受惠於高階材料陸續通過認證並開始出貨，台燿營運重拾成長，第3季合併營收為41.78億元，季增11.22%，營業毛利為8.37億元，季增22.75%，單季合併毛利率為20.05%，季增1.88個百分點，營業淨利為4.12億元，季增58.81%，營業淨利率為9.86%，季增2.95個百分點，稅後盈餘為3.69億元，季增37.67%，單季每股盈餘為1.36元。

台燿前3季合併營收為115.87億元，年減19.13%，營業毛利為21.96億元，年減14.28%，合併毛利率為18.95%，年增1.07個百分點，營業淨利為9.05億元，年減20%，營業淨利率為7.81%，年減0.08個百分點，稅後盈餘為4.31億元，年減55.62%，每股盈餘為1.6元。

台燿董事會通過擬於泰國投資設廠，預計投資金額為泰銖32億元，以因應市場營運發展及全球供應鏈佈局需求。

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