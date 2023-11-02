《貿易》美最大汽配展 貿協台灣經貿網助攻商機

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【時報記者葉時安台北報導】全球第二大、全美第一大汽車零配件展「美國汽車售後服務展(AAPEX)」，2023年10月31日至11月2日於美國內華達州拉斯維加斯Venetian EXPO盛大舉行。面對疫後美國汽配產業強烈採購需求、協助我商搶攻汽配市場缺口，由經濟部國際貿易署指導、外貿協會建置之台灣經貿網偕同31家優質汽配產業尊爵會員產品共同展出，與台灣經貿網產業專區(auto.taiwantrade.com)及汽配VR館囊括近3千家廠商、逾6萬項優質產品，線上線下同步推廣。

美國為全球最大汽車售後服務維修(AM)市場，亦為台灣汽配產業最大出口國，占我汽配出口比重超過五成。近年因供應鏈問題導致二手車需求旺盛，加以美國車險擴大使用AM碰撞件，帶動汽車售後服務零配件需求。受惠於此，台灣汽配業近兩年出口美國年成長率皆逾雙位數。AAPEX展吸引美國前50大汽車零配件展產業零售商前往採購，以及全球買主、車廠等各界業者朝聖，乃我業者布局美洲的重要展覽，台灣經貿網帶領廠商積極前進，掌握市場契機，蓄勢迎向復甦新商機。

台灣經貿網此次徵集31家優秀會員樣品及型錄赴美參展，以數位行銷方式結合實體展覽，推升我商曝光效益。自開展以來，台灣經貿網攤位吸引來自美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲等多國買主熱情拜訪，展現對台灣汽配產品高度興趣，亦有意加入台灣經貿網會員與平台上我國供應商會員媒合。最大宗詢問之採購品項為氣動工具、濾網、點火線圈等。

本展去年2022年展覽規模即恢復疫情前93%水準，觀展人數逾12.6萬人次，買主來源逾120國，參展商計有44國逾1400家廠商，預計本年度觀展人數將回復疫情前水準。本屆美國汽車售後服務展中，主要前五大參展國來自美國、中國大陸、台灣、印度、韓國，總計超過2500家參展商共同展出。

本年新亮點為電動車區(Electric Vehicles Experience)，展示充電站、電池配備等，其他產業重點亦包括汽修工具、診斷、遠端資訊處理、商店管理解決方案、空調、車身設備、汽車再製等。台灣廠商表示美國身為全球AM最大市場，汽車投保率達將近九成，保險公司對維修市場具有影響力，美國State Farm車險自2022年起擴大納入AM碰撞件及其他零件，帶動汽車售後服務零配件需求，台灣廠商受惠效益可期。