黴漿菌疫情升溫 醫示警：3種人屬高危險群

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【中時新聞網 莊楚雯】不只流感，醫界近日警告，黴漿菌在大陸大流行，且對抗生素有6成抗藥性，台灣也有升溫趨勢；小兒科醫師巫漢盟表示，現在黴漿菌抗藥性已高得嚇人，常見症狀為嚴重咳嗽、發燒、白色黏痰，少數人會併發嚴重肺炎、腦炎等，3歲以上孩童、青少年、年輕族群為高危險群。

台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民指出，大陸目前大流行的肺炎黴漿菌，沒有疫苗可施打，對抗生素已有6成抗藥性，只要感染就容易併發肺炎重症，曾有兒童用葉克膜救命。

巫漢盟日前在臉書表示，黴漿菌抗藥性增加，久咳不好的人要注意，最近診所也有很多爸媽常問咳嗽是否為黴漿菌感染，他解釋，秋冬轉換季節本來就是黴漿菌肺炎流行期，之前因新冠病毒沉寂一陣子，今年當然要大展身手；當年他的兒童胸腔科畢業論文，就是黴漿菌抗藥性研究，當時北台灣黴漿菌的抗藥性才12.3%，沒想到現在已經變成6成有抗藥性，高得嚇人。

巫漢盟表示，黴漿菌是透過飛沫傳染，潛伏期1到4周，常見症狀有嚴重咳嗽、發燒、白色黏痰，嚴重者痰會帶血絲、發生肋膜積水、肺水腫。少數人會併發嚴重肺炎，氣喘發作、腦炎、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病。尤其孩童、青少年、年輕族群是高危險族群，且在台灣3歲以上孩童感染的比例明顯上升。預防方法為勤洗手、戴口罩，避免出入擁擠場所。

巫漢盟說，由於黴漿菌肺炎沒有終身免疫，可能反覆感染，所以要做好個人衛生管理，以及適度隔離，才能避免被傳染，今年秋冬大家要小心。