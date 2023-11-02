《金融股》國票落實ESG綠色永續金融 再獲光鐸獎

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【時報記者莊丙農台北報導】國票金(2889)旗下子公司國際票券推展綠色永續金融，今年再獲經濟部能源局頒發「光鐸獎-優良金融服務獎」，成為唯一連續4年獲獎票券業。國際票券依不同類型的業者進行個案評估，提供客製化、專業化且多元的融資方式，使綠能業者能順利籌措資金。

國票總經理邱彥郎表示，國票積極配合政府發展綠能政策，延續5＋2產業創新計畫，投入6大核心戰略產業。在國票金董事長魏啟林帶領下，自2013年跨入綠能融資業務，落實環境、社會與公司治理（ESG）的責任，近年更因應政府「2050淨零排放」政策，擴大ESG相關融資業務，透過商業本票的保證及承銷業務，將貨幣市場游資引導至低碳產業，達到永續發展及淨零排放目標。

國票承作多種太陽光電案場類型，包含地面型、屋頂型、水面型及漁電共生等，且為使綠能業者在籌措資金時更加順利，針對不同類型的業者，提供客製化且多元的融資方式，近年更建立涵蓋儲能、地熱、風力、水力、生質能及光儲合一等再生能源專案融資SOP，積極爭取主辦及參加聯貸融資，持續開發相關綠能產業授信案件。

國票2022年3月統籌主辦廷捷電力75億元聯合授信案，主要因應授信戶規畫在台南麻豆投資興建160MW漁電共生太陽能電廠專案，打造全台最大漁電共生太陽能電廠，並創下國內票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例。同年10月主辦泓德能源子公司-日運綠能於台南七股預計興建42.9MW，總額度20.89億元聯合授信案；2023年3月參與義暘綠電位於屏東，總裝置容量99MW，新台幣50億元聯貸案，全力支持綠色金融發展。截至2023年3月底，國際票券承作之再生能源專案融資，每年約可產生3.7億度綠能，相當於減少18.3萬噸碳排量，相較前一年度減碳量成長4.13％。

國票金總經理陳冠舟指出，國票連續4年獲頒光鐸獎，為金融業界少數之一，是肯定國際票券推展綠色金融的決心與努力，未來積極將碳排資料納入授信考量，協助業者辦理永續發展領域投融資，持續引領台灣低碳轉型，並響應「綠色金融行動方案3.0」，提供領先創新金融服務。

國票金集團自2022年起自願遵循責任銀行原則 (PRB) 及責任投資原則 (PRI)，更於2023年4月簽署成為氣候相關財務揭露 （TCFD）支持者，並發布集團首本TCFD報告書，主動回應氣候變遷所帶來的風險與機會。力挺政府2050淨零碳排，集團除訂定內部溫室氣體減量目標外，8月已簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾，國票金大樓也於今年第4季起正式轉供綠電，從綠色融資者進一步成為綠電消費者，以具體行動落實綠色營運，並預計於年底導入碳核算金融聯盟（PCAF）方法學，啟動範疇三投融資部位碳盤查，積極規畫SBT減碳路徑，實踐淨零排放。