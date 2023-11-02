《電週邊》友通Q3 EPS摔11年低 庫存續去化、新案續接力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】全球嵌入式主機板及工業電腦(IPC)品牌大廠友通(2397)公布第三季合併財報，友通表示，景氣市況復甦緩慢衝擊，且庫存跌價損失提列，營業毛利7.13億元，季減8%、年減雙位數；單月每股盈餘0.47元，創下2012年第二季以來的11年新低，並連4季下跌；但各事業總體庫存亦持續下降，友通亦營運結構優化，嵌入式事業毛利率正向成長。友通未來將持續聚焦於強化醫療、新能源應用及軌道交通等高附加價值事業的相關布局，目前各區域市場也陸續有新案接力。

因面臨全球經濟成長疲弱以及大陸復甦未明朗等因素挑戰，景氣市況復甦緩慢衝擊，客戶下單謹慎保守，友通今年第三季合併營收39.21億元，年減4.19%，仍季增4.26%；受庫存跌價損失提列，營業毛利7.13億元，季減8%、年減雙位數；單月每股盈餘0.47元，創下2012年第二季以來的11年新低。其中，嵌入式事業客戶從第三季調節庫存，期待明年客戶需求回溫；資安客戶需求谷底已過，目前持續回升中。各事業總體庫存亦持續下降，逐步回到2020年健康水位。

值得一提的是，友通嵌入式事業(Embedded)毛利率因整體營運結構的優化，而呈正向趨勢成長，未來將持續聚焦於高附加價值事業，並優化各項營運指標。

友通累計今年前三季合併營收115.02億元，年減2.87%；營業毛利23.26億元，年減2.61%；營業利益3.99億元，年減24.36%；本期淨利2.61億元，年減43.41%；歸屬於母公司業主淨利2.76億元，年減29.60%；每股純益(EPS)2.42元，相較去年同期的3.43元下滑。營業毛利率維持去年同期表現。營業利益率與歸屬母公司業主稅後淨利率，較去年同期下降，分別為3.5%以及2.4%。

友通嵌入式事業毛利率則順應公司營運結構與產品成本的優化而改善提升，呈正向成長趨勢，未來將持續聚焦於強化醫療、新能源應用及軌道交通等高附加價值事業的相關布局，目前各區域市場也陸續有新案接力。原旗下子公司Brainstorm於10月1日正式出售後，友通將攜手其他子公司共同為嵌入式、資安、智動化三大產業之客戶，創造最大的價值，成為企業OT智能化最佳夥伴。