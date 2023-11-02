PCB股市新尖兵聯策科技股票11月2日上市

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PCB設備廠聯策科技(6658)於今(2)日正式掛牌上市，聯策科技從代理商起家後逐年再跨足自製設備領域，藉由不斷努力下已打入南電、欣興..等PCB一線大廠，且全球百大PCB廠中已有八成都為其客戶。聯策再積極跨足AI領域有成，已研發出對應智慧化高階製程所需的一站式(turnkey)解決方案，更以「AVRIOT」自創品牌設立相關專門研究發展部門，搭配20年光學視覺應用技術深厚基礎成為半導體、PCB精密系統整合大廠。

聯策科技參加TPCA Show 2023觀展人潮絡繹不絕。圖/傅秉祥

聯策自2002年成立後全力朝智慧製造系統整合、印刷電路板自動化設備、原物料及半導體相關設備研發，並以機器視覺應用、高階自動化智慧製造為主軸，三大產線包括AI機器視覺設備、濕製程智慧化以及生產智動化等，近年隨AI、5G通訊與高效能運算等應用趨勢引領終端產品設計升級，更積極研發PCB與半導體布局高階技術發展之技術與設備，針對後端封裝業者需於PCB表面接合微小主、被動式元件，咸信足以應對PCB板的厚度均勻性、平整度、線路精確度，以及半導體業更精密的要求。

鑑於PCB 產業智慧製造難度在於製程眾多，涵蓋鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測..等包羅萬象，完整生產流程需經過上百台設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度，聯策以所擁有外觀檢測、視覺檢測、濕製程設備等基礎，加上具有智慧製造的橫向串聯能力，因而不再侷限於PCB亦切入半導體業供應鏈。