啟碁漲停 網通、AI鏈領軍表態 台股早盤漲逾200點

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受惠Fed暫停升息，主席鮑爾釋出鴿派言論，帶動美股走揚，台股2日早盤開高反應，盤中高點來到16,270點，目前指數暫報16,257點，大漲219點，權王台積電（2330）股價上漲9元，來到537元，強勢族群由網通、AI鏈領軍表態，啟碁（6285）、台燿（6274）亮燈漲停，健策（3653）、技嘉（2376）、廣達（2382）等皆上漲逾5％。

關注美股表現，道瓊工業指數上漲221點，或0.67％，收在33,274點；標普500指數上漲44點，或1.05％，收在4,237點；Nasdaq指數上漲210點，或1.64％，收在13,061點；費半指數上漲75點，或2.33％，收在3,290點。

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美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠ISM公布10月製造業PMI、及ADP公布新增就業人數，均不如預期；而且美國財政部宣布下週拍賣公債規模1,120億美元，也低於市場原先預估，造成長天期美債殖利率全面回落，幫助美股主要指數早盤表現強勢。

隨著FOMC會議如預期再次暫停升息，主席鮑威爾更是釋放審慎行事的訊號，促使各年期美債殖利率跌幅進一步擴大，並激勵美股四大指數強勢走高，

統一投顧表示，聯準會最新決議維持利率不變，鴿派聲明使得公債殖利率大幅回落，12月升息機率低，歐美股市大幅反彈，有助市場重捨上漲動能。美國第三季GDP初值成長4.9％，近兩年來最快增速，且台灣景氣燈號轉為黃藍燈，製造業景氣回溫。

在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，台股16,000點支撐性增強，當可淡化美國對中國晶片禁令的負面訊息影響。操作上擇優選股，可布局IC設計、記憶體、低軌衛星、汽車零組件及電動車、成衣與鞋材等族群。