《經濟》地熱年投20億元 國發會拚2030年200MW

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【時報記者葉時安台北報導】地熱是台灣重要資產與資源，更能24小時穩定發電當作機載，效率優於風和光，而地熱發電推動將從經濟、法制、資源、技術等四大構面推動，透過合理躉購費率提高投資誘因，並藉示範獎勵辦法分攤地熱探勘風險。國發會主委龔明鑫表示，對地熱寄予厚望，2030年可望近200MW裝置容量水準，並目標於2050年有3-6.2GW機會，經費上，明年預估有超過20億元的經費投入地熱項目。

行政院能源及減碳辦公室主辦「地熱前瞻發展趨勢研討會」，由台灣能源數位轉型產學技術聯盟協辦，並邀請國發會主委龔明鑫致詞，研討會也邀請麥斯管理顧問公司陳世芳創辦人以「100We AGS地熱發電實踐台灣2050淨零碳排」為題進行專題演講，並透過綜合座談進行意見交流研討，凝聚各方共識，以做為政策擬定之參考。

綠電發展已是國際趨勢，也成為台灣產業關鍵需求，政府自2016年起宣示積極推動能源轉型，整合各部會資源並擬定2025年再生能源占比達20%等具體目標，政府在2050淨零轉型「前瞻能源」關鍵戰略行動計畫中，明確揭示我國前瞻能源以地熱等領域為發展重點。

地熱發電推動將從經濟、法制、資源、技術等四大構面推動，透過合理躉購費率提高投資誘因，並藉示範獎勵辦法分攤地熱探勘風險。為友善環境與再生能源多元發展，修訂「再生能源發展條例」地熱專章規範，研訂符合地熱特性之探勘許可及開發許可的申請審核程序與管理機制。

國發會龔明鑫表示，淨零十二項關鍵戰略中，對地熱寄予厚望，目標於2050年有3-6.2GW機會，目前全台9個地方24電廠已有裝置容量逾7MW，2030年可望近200MW水準，但要達到GW空間挑戰仍大，則需要大家集思廣益、地方中央協調，所以新技術開發是勢必要走的路，包括新作法開發淺層地熱，以及AGS等方法嘗試。

政府如何協助且引領產業？國發會提到，會提供許多優惠補貼與經費支持，給予AGS地熱發電更優惠的躉購費率獎勵，中油也將成立自己探勘隊，評估探勘；經費上，明年度總預算已送到立法院審議，而前瞻能源上，地熱預估有超過20億元的投入。確定方向逐步實踐，未來2050年從3Gw到6GW，甚至100GW，產業明確化後描畫出路徑圖，且逐步落實，更強調目前太陽光電、離岸風電明確運轉外，地熱也是台灣重要資產與資源，容量更能24小時穩定發電當作機載，效率優於風和光。