雲品酒店慶十五周年 攜手台泥植林、朱宗慶樂團共創永續與音樂藝術之旅

日月潭五星溫泉酒店「雲品溫泉酒店日月潭」歡慶開業15周年，自11月起舉辦一系列活動，邀請享譽國際的朱宗慶打擊樂團前來演出，並推出以低碳、在地食材為主的創意午茶組，客人並能品味蟬聯六年米其林的三星餐廳主廚陳偉強掌杓設計的限定餐宴，同時也以「永續旅遊」為號召，邀請入住雲品的旅人響應負碳排的旅程於花蓮種下樹苗，共同守護台灣美景與環境。

雲品溫泉酒店日月潭長期關注永續議題，率先台灣飯店業獲得國際 CU-GSTC永續飯店認證，入住期間不提供一次性備品與瓶裝水，以減少垃圾量，並推廣以購買碳權的方式中和住房食宿等所耗費的碳足跡，以達成碳中和，並再由雲品捐出等值金額達成負碳排。在邁入營運15年之際，日月潭雲品攜手台灣水泥推出15周年慶植樹活動，凡參加負碳排專案的旅客，於11月10日起皆可另外加價250元，於花蓮和平鄉海拔950米山坡地種一棵樹，並掛上客人寫下一句許願或祝福永續的話及簽名的雷雕水泥版，一起為地球盡一份心力。

雲品與台泥造林的程序依照林業署的規範，從苗木處理、整地、栽植到刈草的程序，每年春、秋二季進行植樹造林，種植平均一棵樹的成本與人力照顧費用約為790元。響應永續的客人只需負擔雷雕水泥版的250元成本即可參與。委由台灣水泥製作專屬的樹苗水泥板，除了可以讓響應的客人留下心願祝福或想說的話，還能以原筆跡雷雕方式將自己的名字放入作為紀念；同時日月潭雲品也鼓勵自行攜帶環保杯的旅客，即日起至11月30日，凡是自行攜帶環保杯入住雲品，即可憑環保杯於大廳酒吧指定時段免費兌換咖啡或茶飲，每房至多兩杯，明年度還即將推出永續宴會專案、永續住宿樓層，擴大永續旅遊的範圍，加深旅客對於永續旅遊的理念。

雲品也將在周年慶11月24日至11月26日間，推出期間限定的「歡慶15」菜單，在米其林三星主廚陳偉強所主理的KEN CAN by Ken Chan中餐廳，由陳主廚親掌勺推出期間限定的米其林饗宴，陳主廚將拿手好菜濃縮在本次菜單中，由選用在地食材設計出四品小菜為賓客開胃，而深受饕客喜愛的「雞粥燉海螺」，以慢火熬製將食材風味精華完全鎖進米湯當中，綿滑口感在冬季特別暖胃，本次主菜「紅燒中東極品四頭鮑撈麵」，選用頂級中東四頭鮑、花菇費時慢燉數小時，搭配撈麵充份吸收濃郁鮮味，口味鮮香而豐華。

米其林三星主廚陳偉強將自11月24日至11月26日間，在「KEN CAN by Ken Chan中餐廳」推出米其林饗宴。圖／雲品溫泉酒店

本次活動中也聯合了君品酒店中的米其林指南入選餐廳，於12月2日 、12月3日 、12月9日 、12月10日的晚餐時段，特別邀請「雅意Artbrosia」義式餐廳前進南投，由義法混血的主廚保羅·吉博多（Paolo Ghibaudo）與雲品深受饕客指名的彩雲軒鐵板燒主廚團隊聯手，使用台灣食材演繹經典鐵板燒菜色與義大利皮埃蒙特的家鄉風味料理。兩款米其林餐宴皆有搭配住房專案，雙人一泊二食17,888元起，可享受到台義主廚聯手所設計出的跨界鐵板燒料理；另外，深受日月潭單日旅遊遊客喜愛的雲品大廳酒吧下午茶，也即將於周年慶11月18日至12月17間推出「日月食午」期間限定菜單，嚴選十五款南投在地食材，經過師傅的巧手創造出15款經典甜點與輕食小點，雙人下午茶每套1,980元＋10％，每日限量供應。

每年感恩節雲品都有點燈的傳統，今年配合15周年慶活動，將在11月25日晚間八點鐘舉行。參與點燈的旅客，皆可獲得電子蠟燭一顆，在充滿歡慶的樂音下倒數計時，點亮今年的雲品聖誕樹之際，賓客可同時一起點亮手上的電子蠟燭，其中一顆幸運蠟燭將會散發出特殊燈光，幸運兒即可免費獲得雲品Ken Can by Ken Chan 雙人餐券。

雲品15周年慶的活動高峰，便是在當日晚間八點半，邀請享譽國際的朱宗慶打擊樂團蒞臨演出，凡是當晚住宿的貴賓，無需額外購買演出門票，即可享受一場超水準的音樂演出，當晚嚴選中內外名曲，包含改編自貝多芬第十四號鋼琴奏鳴曲「月光」的月光派對、來自流行樂團ABBA的排行榜冠居單曲「Mamma Mia」，同時也將重現朱宗慶打擊樂團「百人木琴」音樂會中由民眾票選的台灣百年歌謠特別曲目。透過這些世代間傳唱的歌謠，由樂曲喚起觀眾共鳴回想舊時代的美好記憶，在戶外舞台演出伴隨日月潭的靜謐景色，透過多面向的藝術風格以及樂團精湛的演奏，在悠閒的夜晚沈浸於打擊樂的曼妙音樂中。