當心「隱形陷阱」重傷健康！營養師曝10大NG飲料

【中時新聞網 栗筱雯】現代人有許多疾患是「病從口入」。美國媒體找來營養師分析哪些飲品最不健康,除了酒類,不少飲料藏有額外添加的糖分,對於整體健康的損害很大。把健康放在第一位的民眾,選擇飲品時務必三思。

美國福斯新聞網(Fox News)週一(10月30日)報導,綜合紐約註冊營養師伊凡(Kylie Ivanir)、康乃狄克州註冊營養師葛林(Amy Gorin)、夏威夷大學營養學教授兼註冊營養師班納(Jinan Banna)的意見,就健康損害角度列出10種「最糟糕」的飲料:能量飲料、運動前能量補充飲、甜味雞尾酒、傳統蘇打飲料、含糖冰茶、添加龍舌蘭糖漿的飲料、調味果汁、人工甘味飲品、法布奇諾、拿鐵咖啡冰沙。

➤能量飲料、運動前能量飲品:這兩類飲品含有過量咖啡因與興奮劑,副作用是噁心與頭痛,恐致血壓升高、壓力增大、睡眠品質下降,飲料裡的甜味劑與香料也會破壞腸道與腦部健康。再者,這類飲料的監督力量不夠,可能含有毒物與違禁物質。替代品可選咖啡或抹茶。

➤甜味雞尾酒:雞尾酒常以酒精與果糖糖漿混合而成,這兩類物質由肝臟負責分解,而且有害肝臟健康,損傷肝臟過濾毒素的能力,妨礙果糖轉化為葡萄糖,最終導致肝臟無法排毒;多餘的果糖變成脂肪儲存體內,令三酸甘油脂指數升高,這是脂肪肝成因之一。

➤傳統蘇打飲料:這種飲品會添加糖分,有礙健康。偏好氣泡口感的人可選氣泡礦泉水或氣泡水,加一點萊姆、檸檬、柳橙的果汁調味。美國農業部提出的飲食指南顯示,2歲以上的添加糖(added sugar)每日攝取量在熱量攝取總值占比應低於10%,例如每天攝取2000卡的人,添加糖攝取量不能超過200卡,相當12茶匙。

➤含糖冰茶:許多冰茶都加了糖,市售瓶裝產品的添加糖含量可能不輸蘇打飲料。2010年研究顯示,含糖冰茶與新陳代謝症候群、第2型糖尿病影關。

➤龍舌蘭糖漿調味飲品:這種糖漿很受歡迎,常被用來當作食用糖、蜂蜜的替代品,以龍舌蘭植物汁液製成,然而這幾乎是帶著美麗面具的玉米糖漿,果糖含量55%至90%,比許多玉米糖漿的果糖含量還高。果糖攝取過多,會以脂肪形式儲存,而且往往累積於腹部;過量果糖對腸道害處很大,腸道敏感者容易腹瀉、腹脹,壞膽固醇增加,胰島素敏感度降低。

➤調味果汁:市售果汁類飲品若標註「雞尾酒」(juice "cocktail"),通有添加劑,最常見的就是糖分,然而額外添加糖其實沒有必要,真想喝果汁,應選100%沒有其他添加劑的純果汁。

➤人工甘味飲品:阿斯巴甜、三氯蔗糖(sucralose)這類「人造糖」會擾亂體內的微生物體(microbiome),損害腸道健康,免疫運作,荷爾蒙、血清素分泌,營養吸收,均會受到負面影響。較好的代糖選項包括甜菊糖、羅漢果糖,在飲用水添加薄荷、羅勒等香草或新鮮水果則是更好的選擇。

➤法布奇諾(Frappuccino):這種飲料等於在喝「甜奶油」,添加糖漿、香料與奶油,含有大量糖分與飽和脂肪,會導致體內增加分泌胰島素,儲存過多脂肪,還會「劫持」腦迴路,讓人想喝更多。胰島素增加,會導致胰島素阻抗與血脂濃度增加,引發新陳代謝症候群。

➤拿鐵咖啡冰沙(frozen latte):這類飲品含糖量可能高於一罐可樂,例如焦糖拿鐵。加糖的咖啡飲品是成年人攝取過多添加糖的重要來源之一。

★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!

文章來源:These are the worst drinks for your health, according to nutritionists