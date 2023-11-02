旅宿業缺工是假象？學者直指因業者不想做「這件事」

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【中國時報 林良齊】旅宿移工要開放？有跨國勞動力諮詢小組成員、學者直言，旅宿業者的基層員工在疫情前有超過50％是中高齡，如今卻稱因體能負荷等因素、中高齡不好用，造成缺工現象後，再要求政府開放移工，業者不該只是想要進用便宜勞工，否則恐加劇排擠本勞。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆分析，旅宿業在疫情期間資遣、減班休息（無薪假）頻傳，勞工被迫離開至其他行業發現薪水更高，不想重返旅宿業，且疫情後因缺工等使旅宿業負擔加重，薪水勢必要開更高才能吸引勞工回來，但目前旅宿業不想負擔高薪。

辛炳隆憂心，一旦開放旅宿移工，首先就會衝擊有就業意願的中高齡勞工，且後續其他缺工服務業更會要求引進，「一開就擋不住了」，需要更多評估並考慮後續的骨牌效應，建議應回到市場機制調整人力供需。

「不大同意開放旅宿業移工。」諮詢小組成員之一、文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說，住宿及餐飲業為國人就業比率次高的行業，僅次於批發及零售業，開放後勢必衝擊本國勞工就業機會，且以目前最缺的房務及清潔人員，多數為中高齡就業，如果放寬移工，這些人可能會被取代，業者只是不想調整薪資來僱用中高齡勞工而已。

李健鴻舉例，例如也頻頻喊出缺工的餐飲業、營造業，透過調整薪資、久任獎金等措施，補足不少人力，「旅宿業的努力都不夠」。他說，目前已從過去的「人求事」變成「事求人」，旅宿業應改變過去的招募思維。

據悉，交通部提案後，勞動部會先邀集專家學者研商給予意見後，再召開跨國勞動力政策諮詢小組討論開放與否。