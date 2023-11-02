爸媽到底幫我買了什麼保險？小心，花了錢還沒有應有的保障！

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台灣人是出了名的愛買保險，不論是自己買或是父母幫忙投保的保單，經常搞不清楚自己買了什麼險種？有多少額度？小心，萬一發生狀況需要理賠時，可能不知道要去哪裡申請；尤有甚者，等到需要申請理賠時，才猛然發現自己的保障根本不夠用……。

說到保險保障規劃，小花平台在保險專題文章中，總是不忘殷殷提醒，在人生各個階段，所需要的保障配置也不盡相同，建議定期檢視保單內容，「先顧好眼前，再看未來」，將眼前可能會發生的風險及早轉嫁給保險，再依據自身需求做好保險規劃順序，以確保每一分錢都花得值得，避免造成不必要的浪費。

鑒於沒有任何保險是面面俱到、含括所有的保障，必須根據不同人生階段的薪資能力，為自己規劃當下「付得起」的風險保障，且隨著年齡的增長或是肩負責任的改變，有必要定時檢視自身保障並逐漸疊加、調整保障內容，其中尤需特別留意「以為有保，等到有需要用到時方恨『少』」的情況：

案例1／沒有保「實支實付」：1年前我的心臟開刀花了將近20萬元，我原本以為這些費用有保險都可以cover掉，後來才知道媽媽當初幫我買的這張終身醫療險沒有涵蓋實支實付保障，導致我必須自費掛號費、住院費及藥費……，讓我很傻眼：到底買的保險是在保什麼？

說到買醫療險，要怎樣才能不當冤大頭？尤其小資族保費預算有限，更要懂得精打細算，近來深受民眾青睞的實支實付型醫療險，低保費且保障範圍較大，不失為轉嫁不確定性風險的好工具，以下提供投保醫療險3大關鍵點，需特別留意：

重點1、一定要有「保證續保」，不然你的保險可能會中斷喔！

重點2、別以為診斷書上有寫手術，保險公司就一定會理賠喔！

重點3、醫療費用（雜費）額度愈高愈好，才能有效「補破網」！

案例2／沒有副本理賠：前陣子我去做了白內障手術，拿著醫院給我的一份醫藥費收據正本向保險公司申請理賠，不料得到的回覆是：因為我當初買的實支實付險沒有副本理賠，因此不會給付理賠金……，這讓我覺得非常愕然，到底正本和副本理賠有什麼不同？

一般來說，在申請實支實付醫療險理賠時，會需要「醫生診斷證明」和「醫療費用收據」。不過，醫院只會提供一份醫療費用收據正本，如果買了兩家以上的實支實付醫療險要申請理賠，除了第一家可以使用正本理賠外，其他第二、第三家……都只能用副本收據理賠。

所謂的副本，是指將醫療院所開立的醫藥費用收據正本影印後，並請醫院蓋上「與正本相符」字樣的印章才算是副本；如果只是自己影印並沒有蓋上「與正本相符」字樣的印章，則不算是醫療費用收據副本，需特別留意。

不知道自己有哪些保單？3管道教你輕鬆查詢

以上這兩個案例可能只是冰山一角，平時連偷藏的私房錢都找不到了，更遑論是紙本的保單？說到保單不見了確實讓人很煩惱，擔心保障會消失嗎？會不會申請不到理賠？那麼我們應該如何搜尋自己過去的購買紀錄？（到底買了哪些保障）？

其實很簡單，以下提供3個查詢管道讓你動動手確認自己名下所有的保單：

管道1、首先，可至中華民國人壽保險商業同業公會網站（http://www.lia-roc.org.tw/index.html）的保險業通報作業資訊系統下載申請表格，進入網站後，在上方「壽險相關專區」或是左欄的「投保紀錄查詢專區」，點選「查詢本人投保紀錄申請表」，並下載「保險業通報作業資訊系統」資料查詢申請表，同時備齊所需文件以郵寄掛號方式寄到壽險公會，即可查詢所有投保公司名稱、投保險種、保額、保單生效日及目前保單狀態等。

管道2、其次，如果知道自己投保哪一間保險公司，只是不確認保障內容，可以透過各家保險公司提供的「保戶園地專區」查詢所有保單內容與異動紀錄，諸如：保障內容、保單借款、契約變更、保險給付等；還有一種情況是，如果手上沒有保單，想要進一步向保險公司申請補發，除了直接電洽保險公司查詢外，也能透過保險公司網站的「保險單補發」進行辦理。

管道3、最後，如果想要知道更詳細的保單條款細節，除了向保險公司直接申請保單外，還能透過「財團法人保險事業發展中心」網站（https://www.tii.org.tw/opencms/）查詢保單的條款內容：在該網站的「保險專區」內的「保險商品查詢」，進入之後，輸入保險商品可能的關鍵字，可以查詢近20年來的所有保單條款內容。

本文章內容僅供參考，並不構成要約、招攬、或任何形式之表示、建議或推薦。

本文由小花平台授權轉載。